قهر العشب وفيدرير.. ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة ماراثونية

الأحد، 14 يوليه 2019 - 20:11

كتب : محمد يسري

نوفاك ديوكوفيتش

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأولى عالميا ببطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبه على روجيه فيدرير المصنف الثاني عالميا في المباراة النهائية.

وحسم ديوكوفيتش اللقاء لصالحه بنتيجة 3-2 في مجموع الأشواط بعد مباراة ماراثونية.

ديوكوفيتش فاز بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-6، إلا أن فيدير عاد وانتصر بنتيجة 6-1 في المجموعة الثانية، ليعود ديوكوفيتش ويفوز بالثالثة بنتيجة 7-6، قبل أن يخسر الرابعة بنتيجة 6-4، لننتقل إلى المجموعة الخامسة.

لُعب في تلك المجموعة 25 شوطا، فاز ديوكوفيتش بـ12 شوطا، ومثلهم لفيدرير لتذهب المباراة لشوط كسر التعادل، وفي شوط كسر التعادل فاز النجم الصربي بنتيجة 7-3

ليحقق ديوكوفيتش لقب ويمبلدون للمرة الخامسة في تاريخه، ويحرم فيدرير من الوصول للقب التاسع في البطولة.

انتصار ديوكوفيتش هو رقم 26 على فيدرير في كل البطولات، بينما انتصر فيدرير في 22 مباراة فقط.

كما يعد انتصار ديوكوفيتش هو الانتصار رقم 13 له على فيدرير في المباريات النهائية، مقابل 6 انتصارات فقط للأسطورة السويسرية.

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