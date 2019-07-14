خاص خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مدافع بيراميدز

الأحد، 14 يوليه 2019 - 14:54

كتب : محرر في الجول

مرتضى يسلم عبد الله بكري الميدالية الفضية

اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع عبد الله بكري مدافع بيراميدز على الانضمام لصفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل، ليبدأ مرحلة التفاوض مع ناديه.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الزمالك دخلوا المفاوضات مع بكري خلال الأيام الماضية، وتوصلوا لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ25 عاما.

ووافق بكري على فكرة الانضمام للزمالك، خاصة مع قلة مشاركاته مع بيراميدز.

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كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يفاتح فيها مسؤولو الزمالك مدافع بيراميدز بشأن الانضمام للفريق، حيث رحب بكري من قبل بفكرة الانتقال للأبيض في يناير الماضي.

وبناء عليه، يبدأ الزمالك خلال الأسبوع الجاري مرحلة المفاوضات مع بيراميدز بشأن ضم بكري.

وشارك بكري في 15 مباراة فقط مع بيراميدز هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن صحيفة "المدينة" السعودية زعمت اليوم الأحد أن الهلال والنصر السعوديين يرغبان في ضم محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ( اقرأ التفاصيل )

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