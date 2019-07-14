خاص خبر في الجول – شيء واحد يفصل الأهلي عن الاتفاق مع بيراميدز بشأن علي جبر

الأحد، 14 يوليه 2019 - 18:07

كتب : عاطف شادي

ناصر ماهر - علي جبر - الأهلي - بيراميدز

اقترب الأهلي من التوصل لصيغة اتفاق مع بيراميدز من أجل ضم علي جبر مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الأهلي وبيراميدز، من أجل حسم انتقال علي جبر للقلعة الحمراء.

وعرض الأهلي اثنين من اللاعبين على بيراميدز مقابل ضم علي جبر، ولكن العرض قوبل برفض من بيراميدز.

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ويطلب بيراميدز الحصول على مقابل مادي للاستغناء عن علي جبر، مع إمكانية ضم لاعب واحد من الأهلي ضمن الصفقة.

ولاتزال المفاوضات جارية بين الطرفية حتى الآن، بشأن المقابل المادي.

وقد تشهد الـ48 ساعة المقبلة إعلان الأهلي رسميا عن ضم المدافع صاحب الـ30 عاما.

موقف اللاعب

يرحب علي جبر بالانضمام للأهلي، ووافق على تقليل راتبه البالغ 15 مليون جنيه سنويا لتسهيل انتقاله للمارد الأحمر.

علي جبر صاحب الـ 30 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من الزمالك عام 2018.

وشارك جبر في 27 مباراة في الدوري الموسم الماضي مع بيراميدز وسجل 3 أهداف.

على المستوى الدولي، غاب علي جبر عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.

وظهر علي جبر بقميص منتخب مصر 27 مرة آخرهم في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ولعب علي جبر مباريات منتخب مصر الثلاث في كأس العالم روسيا 2018.

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