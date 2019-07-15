رئيس المقاولون عن صفقة أحمد علي لـ بيراميدز: قرصنة

وصف محسن صلاح رئيس المقاولون العرب صفقة انتقال أحمد علي مهاجم فريقه إلى صفوف فريق بيراميدز بـ"القرصنة".

بيراميدز أعلن بشكل رسمي تعاقده مع أحمد علي مهاجم المقاولون بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس المقاولون: "ما حدث ليس تعاقدا بل قرصنة".

وأوضح في تصريحاته مع قناة صدى البلد "ماذا يعني أن يذهب لاعب لفريق ويوقع له دون علمنا؟ إلى متى سنصمت على ما يحدث".

وواصل "اللاعب وقع وبعد ذلك تحصل على الشرط الجزائي وجاء ليرمي به في خزينة المقاولون العرب! لا يصح أن يكون أسلوب التعامل بهذا الشكل".

وتابع "ما حدث يُسمى احتقار لنا وعدم احترام. قرصنة وليس مفاوضات".

وأكمل حديثه قائلا: "فوجئنا بالصفقة مثل الجميع ولم يتحدث معنا أي مسؤول في بيراميدز عكس ما حدث في صفقة محمد فاروق".

وأتم "أحمد علي وضع في خزينة المقاولون العرب مبلغ النصف مليون جنيه وهو الشرط الجزائي، بعدما حصل عليه من نادي بيراميدز دون أي حديث معنا".

هداف الدوري المصري في الموسم المنقضي يخوض الآن تحديا جديدا في مسيرته الكروية وهو يبلغ من العمر 33 عاما.

وبدأ أحمد علي مسيرته الكروية في إنبي عام 2008 ثم انتقل لصفوف بترول أسيوط ومنه إلى الإسماعيلي الذي شهد بداية تألقه مع كرة القدم.

ثم انتقل المهاجم المخضرم لصفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة وعاد مرة أخرى للإسماعيلي قبل أن ينضم لصفوف الزمالك في 2013.

وتوج أحمد علي مع الهلال السعودي ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد في موسم 2010/2011.

ومع الزمالك فاز أحمد علي ببطولة الدوري المصري عام 2014/2015، وتوج أيضا بالقميص الأبيض بلقب كأس مصر 3 مرات.

وانتقل بعد ذلك أحمد علي لصفوف وادي دجلة في 2015 قبل أن ينضم للمقاولون العرب في 2016.

ولعب أحمد علي مع المقاولون العرب 3 مواسم وفي موسمه الأخير مع الفريق ذو الألوان الصفراء والسوداء فاز بلقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفا.

وانضم أحمد علي لصفوف منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2019 وشارك في مباراة واحدة أمام جنوب إفريقيا والتي شهدت خروج الفراعنة من البطولة خلال دور الـ16.

وكان بيراميدز أعلن منذ أيام عن التعاقد مع الفرنسي سيباستيان ديسابر لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

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