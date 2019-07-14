رسميا - الصفقة الأولى.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد علي

أعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر، ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية.

أحمد علي كامل النادي : المقاولون العرب بيراميدز

وانتقل أحمد علي لصفوف بيراميدز بعدما سدد قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه السابق وفقا لما أعلنه نادي المقاولون العرب.

وأنهى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الصفقة بنجاح بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية بالحصول على توقيع اللاعب والاستغناء الخاص به.

وكان عمرو بسيوني مدير التعاقدات لنادي بيراميدز بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية لسرعة إتمام الصفقة في إطار سياسة تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات سوبر.

هداف الدوري المصري في الموسم المنقضي يخوض الآن تحديا جديدا في مسيرته الكروية وهو يبلغ من العمر 33 عاما.

وبدأ أحمد علي مسيرته الكروية في إنبي عام 2008 ثم انتقل لصفوف بترول أسيوط ومنه إلى الإسماعيلي الذي شهد بداية تألقه مع كرة القدم.

ثم انتقل المهاجم المخضرم لصفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة وعاد مرة أخرى للإسماعيلي قبل أن ينضم لصفوف الزمالك في 2013.

وتوج أحمد علي مع الهلال السعودي ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد في موسم 2010/2011.

ومع الزمالك فاز أحمد علي ببطولة الدوري المصري عام 2014/2015، وتوج أيضا بالقميص الأبيض بلقب كأس مصر 3 مرات.

وانتقل بعد ذلك أحمد علي لصفوف وادي دجلة في 2015 قبل أن ينضم للمقاولون العرب في 2016.

ولعب أحمد علي مع المقاولون العرب 3 مواسم وفي موسمه الأخير مع الفريق ذو الألوان الصفراء والسوداء فاز بلقب هداف الدوري المصري برصيد 18 هدفا.

وانضم أحمد علي لصفوف منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2019 وشارك في مباراة واحدة أمام جنوب إفريقيا والتي شهدت خروج الفراعنة من البطولة خلال دور الـ16.

وكان بيراميدز أعلن منذ أيام عن التعاقد مع الفرنسي سيباستيان ديسابر لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

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