مدرب نيجيريا: سيناريو جنوب إفريقيا تكرر معنا.. وحكم الفيديو خطوة للعدالة

يرى جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن مباراة فريقه ضد الجزائر كانت بمثابة المعركة نجح الخصم في حسمها.

وتأهلت الجزائر إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وقال رور في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت معركة كبيرة حتى الدقيقة الأخيرة ونجحت الجزائر في الفوز بها في النهاية، لاعبو فريقي أرادوا الوصول بالمباراة للأشوط الإضافية لأن الإرهاق ظهر على لاعبي الجزائر لكنهم فشلوا في ذلك".

وأضاف "انتصرنا على جنوب إفريقيا (في ربع النهائي) في الدقائق الأخيرة واليوم خسرنا بنفس الطريقة، هذه هي كرة القدم".

وتابع "الجزائر ضغطت بشكل مميز في وسط الملعب وتفوقوا بشكل واضح وخلقوا العديد من الفرص، بغداد بونجاح شكل لنا أزمات عديدة ولم ننجح في اللعب بنفس الأسلوب الذي لعبنا به ضد جنوب إفريقيا".

واستمر "الجزائر تطورت بشكل مذهل وتحكموا في وسط الملعب بروعة".

وعن مواجهة الجزائر للسنغال في النهائي، قال: "سيواجهون العديد من الصعوبات رغم فوزهم في المباراة التي جمعتهم في دور المجموعات".

وأتم "ليس من السهل الحكم على حكم الفيديو، لكنه سيكون خطوة جيدة لتحقيق العدل في كرة القدم".

وكان حكم اللقاء قد عاد لحكم الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لنيجيريا ضد الجزائر سجلها أوديون إيجالو ليرفع رصيده إلى 4 أهداف يتصدر بها قائمة الهدافين في البطولة الإفريقية.

تواجه نيجيريا منتخب تونس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم 17 يوليو المقبل على ستاد السلام

اقرأ أيضا:

تونس تنتحر.. السنغال إلى النهائي

مصدر في الزمالك لـ في الجول: بيراميدز أبدى اهتمامه بضم بهاء مجدي

قهر العشب وفيدرير.. ديوكوفيتش بطلا لويمبلدون في مباراة ماراثونية

خبر في الجول – شيء واحد يفصل الأهلي عن الاتفاق مع بيراميدز بشأن علي جبر

خبر في الجول – الزمالك يتفق مع مدافع بيراميدز