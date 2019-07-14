محرز: أخبروني ألا أسدد الركلة.. غيرت خطتي وارجوكم احتفلوا بلا شغب

الأحد، 14 يوليه 2019 - 23:17

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر - السنغال

كشف رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي حديث زملائه له قبل تسديد الركلة الحرة القاتلة التي هزت مرمى نيجيريا.

رياض محرز أطلق تسديدة قاتلة في الـ+90 كتبت انتصار الجزائر ووصول المنتخب لنهائي أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

وقال رياض محرز: "المباراة كانت صعبة للغاية. كانت لدينا فرص لقتل المباراة ولكننا لم نفعل ذلك".

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وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق. نيجيريا لم تهددنا كثيرا وفي النهاية نجحنا في الوصول للنهائي".

وعن الركلة الحرة، قال رياض "تحملت المسؤولية والحمد الله نجحت في التسجيل".

وواصل ضاحكا "عندما احتسبت الركلة، الكل أراد أن يسدد، ولكنني أخبرتهم أنها لي".

وأشار "في البداية أردت التسديد من أسفل الحائط ولكنني رأيت بأن الأمور ستكون صعبة بعد الطريقة التي وقف بها لاعبي نيجيريا، وهنا قررت التسديد في زاوية الحارس".

ووجه رياض محرز رسالته للشعب الجزائري، قائلا: "شكرا لكم في كل مكان في العالم ولكن أرجوكم احتفلوا بلا شغب. احتفلوا باحترام وبلا أي أحداث تخريب".

وأتم "احتفلوا بمنطق وإن شاء الله سنجلب لكم الكأس الغالية".

مواجهة رائعة تسيدها أحفاد رابح ماجر لكن الفيديو عقدها بعد احتسابه ركلة جزاء لنيجيريا، وفي الثواني الأخيرة أطلق محرز العنان لثعالب الصحراء لتنطلق نحو النهائي.

الجزائر تعود إلى نهائي إفريقيا بعد غياب 29 عاما أمام السنغال يوم الجمعة المقبل.

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