مدافع المغرب: لاعبو المنتخب يرغبون في استمرار رينار

لا يفضل رومان سايس مدافع المنتخب المغربي رحيل هيرفي رينار المدير الفني لأسود الأطلس.

تقارير إعلامية كثيرة توقعت رحيل رينار عقب الفشل في عبور دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وقال سايس في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن رينار "لقد قام بأشياء عظيمة، كل اللاعبين يقولون إن عليه البقاء ومواصلة المشوار".

وعن خروج المغرب على يد بنين شدد مدافع وولفرهامبتون "أنا لا أخفي أن الأيام التي تلتها كانت قاسية قليلاً. كان من الصعب النوم وكانت الليالي قصيرة مع الكثير من خيبة الأمل".

وأردف "هناك الكثير من الأمور التي تمر برأسك في تلك الليالي، خصوصاً الشعور بالعار لأننا نمثل المغرب، كنا نطمح إلى الذهاب بعيداً جداً في هذه المسابقة. فعلاً الخروج في هذا الدور يثير الغضب وأمام بنين. كان الناس سيكونون أقل غضباً لو خسرنا أمام السنغال أو الجزائر".

وودع منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين من دور الـ16 بعد الهزيمة بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله في لقاء شهد إضاعة حكيم زياش لركلة جزاء في الثانية الأخيرة من المواجهة.

وعبر رومان سايس، عن صدمته من صمت مخيف سيطر على أجواء غرفة الملابس، عند الوصول إلى الفندق، قائلا: "كان هناك صمت أشبه بصمت فاجعة الموت في غرفة خلع الملابس وعلى متن الحافلة، والتفكير والحسرة كانا على وجوه اللاعبين".

ويرى سايس أن الشعب المغربي من حقه الغضب من زميله حكيم زياش جناح أياكس، وأوضح: "من الطبيعي أن يخيب أمل الناس لأنه لم يسجل ولم يلعب كما هو المعتاد منه".

كان رينار قد شدد على إنه لا يمكن التقليل من حجم ما حققه مع أسود الأطلس ومقارنته مع إضاعة ركلة جزاء أمام بنين.

وقال المدرب الفرنسي لموقع "سبورت 24 إنفو": "أنا فخور بما حققته في عهدي مع المنتخب المغربي فقد ارتقينا في تصنيف الفيفا وتأهلنا لكأس العالم".

وواصل "ما حدث خلال تولي المسؤولية لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة 90 أمام بنين".

وأضاف المدرب الفرنسي "أعلم بأن خيبة أمل الجماهير المغربية مفهومة وطبيعية لكن لا ينبغي أن المنتخب وجد طريق العودة لكبار قارة إفريقيا خلال سنوات مسؤوليتي".

وعن تعاقده قال: "عقدي مع المغرب ممتد حتى عام 2022 ولا جديد بشأن رحيلي".

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