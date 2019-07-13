رئيس الزمالك: لا عروض لضم طارق حامد.. لن نُفرط به لأنه رئيس اللاعبين

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم تلقي ناديه لأي عروض رسمية من أجل التعاقد مع طارق حامد.

صحيفة عكاظ زعمت في تقرير حصري لها موافقة الزمالك على إعارة طارق حامد إلى اتحاد جدة لمدة موسم بـ 4 ملايين دولار، قبل أن ينفي مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com تلك الأخبار. (طالع التفاصيل)

رئيس الزمالك أكد هو الآخر عدم صحة خبر الصحيفة السعودية، ليقول "أقسم بالله لم نتلق أي عروض رسمية من أي فريق لضم طارق حامد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "لم يتحدث معي أي رئيس لأي فريق خليجي من أجل أي لاعب في صفوف الزمالك".

وواصل "كل ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة. أخبار كاذبة هدفها هدم الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "طارق حامد لاعب كبير ومحترم جدا جدا جدا. لن نُفرط في طارق حامد ولو بملايين الملايين. هذا قرار نهائي ولن نُفرط في طارق حامد".

وتابع "طارق حامد هو رئيس الزمالك وسط اللاعبين. لم أر في قيادة ورجولة طارق حامد".

إذا طلب طارق حامد زيادة راتبه في الزمالك، ماذا سيحدث؟ يُجيب رئيس النادي بشكل قاطع "سنفعل ذلك. سنعوض طارق حامد إذا أراد ذلك".

وأتم "متمسكون بطارق حامد وإذا طلب مني بشكل رسمي الرحيل، وقتها سنتحدث".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود رغبة لدى نادي اتحاد جدة لاستعارة طارق حامد. (طالع التفاصيل)

طارق حامد قدم موسما رائعا رفقة القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري إذ نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة الكونفدرالية، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس، إضافة لمستوى مميز ظهر عليه رفقة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

حامد صاحب الـ30 عاما انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة.

اللاعب الذي بدأ مسيرته رفقة طلائع الجيش شارك مع الزمالك في 164 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.

وتوج مع الزمالك بلقب دوري مصري إضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر ولقب السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية.

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تقرير سعودي: طارق حامد إلى اتحاد جدة