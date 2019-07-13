شدد مصدر مسؤول داخل إدارة نادي الزمالك على عدم موافقة النادي حتى اللحظة على رحيل طارق حامد إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

صحيفة عكاظ زعمت في تقرير حصري لها موافقة الزمالك على إعارة طارق حامد إلى اتحاد جدة لمدة موسم بـ 4 ملايين دولار. (طالع التفاصيل)

وهو ما نفاه المصدر في حديثه مع FilGoal.com.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "حتى اللحظة لم نوافق على أي عرض يخص طارق حامد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "متمسكون باستمرار طارق حامد مع الزمالك. هو ركيزة أساسية من ركائز الفريق ولا يوجد أي بديل له في مصر".

وواصل "نرغب وبشدة في استمرار طارق حامد مع الزمالك".

وكشف المصدر "سنعقد جلسة مصيرية مع طارق حامد في الأيام القليلة المقبلة".

وأشار "الإجازة التي حصل عليها طارق حامد عقب مشاركته في أمم إفريقيا على مشارف النهاية الآن، وسنعقد معه جلسة لنؤكد له تمسكنا الكامل به".

وأتم "سنرى احتياجات طارق حامد خلال جلستنا معه وسيتحدد كل شيء لأننا نرغب في الحفاظ على تركيز اللاعب في المباريات الحاسمة المتبقية في الدوري".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود رغبة لدى نادي اتحاد جدة لاستعارة طارق حامد. (طالع التفاصيل)

طارق حامد قدم موسما رائعا رفقة القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري إذ نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة الكونفدرالية، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس، إضافة لمستوى مميز ظهر عليه رفقة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

حامد صاحب الـ30 عاما انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة.

اللاعب الذي بدأ مسيرته رفقة طلائع الجيش شارك مع الزمالك في 164 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.

وتوج مع الزمالك بلقب دوري مصري إضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر ولقب السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية.

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تقرير سعودي: طارق حامد إلى اتحاد جدة