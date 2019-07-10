اتحاد جدة السعودي يرغب في الحصول على خدمات طارق حامد لاعب وسط الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

طارق حامد قدم موسما رائعا رفقة القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري إذ نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة الكونفدرالية، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس، إضافة لمستوى مميز ظهر عليه رفقة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد جدة عرض ضم طارق حامد لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار للزمالك، بخلاف مليون 300 ألف دولار سيحصل عليهم اللاعب.

وجاء العرض عن طريق اتصال أجراه أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة، مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك.

أمير أبلغ رئيس اتحاد جدة بعرض الأمر على مجلس إدارة النادي قبل الرد عليه، وفقا لما علمه FilGoal.com.

FilGoal.com تواصل مع مصدر في نادي الزمالك للرد على هذا الأمر، وأجاب "لم يصلنا أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع طارق حامد".

وشدد "المؤكد أن الزمالك لن يفرط في خدمات اللاعب".

الاهتمام من جانب الأندية السعودية بلاعب في الزمالك ليس الأول، فالغريم الأزلى للاتحاد، الهلال، أبدى رغبته في التعاقد مع فرجاني ساسي، ولكن الأخير رفض المبادلة بأشرف بن شرفي (طالع التفاصيل).

حامد صاحب الـ30 عاما انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة.

اللاعب الذي بدأ مسيرته رفقة طلائع الجيش شارك مع الزمالك في 164 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.

وتوج مع الزمالك بلقب دوري مصري إضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر ولقب السوبر المصري، والكونفدرالية الإفريقية.

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