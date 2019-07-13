أتم النادي الأهلي صفقة قوية لتدعيم فريقه لكرة السلة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الأهلي أتم التعاقد مع أليكس يونج لاعب جناح، قادما من فريق إينيسي الروسي.

أليكس يونج جناح طويل القامة، ويبلغ من العمر 29 عاما، وكان يلعب في الدوري الروسي رفقة فريق إينيسي الروسي، لكن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الأهلي نجح بحسم الصفقة في النهاية.

كان الأهلي قد كشف في وقت سابق عن إتمامه صفقة قوية لفريق السلة، على أن يتم الإعلان عنها مساء غد الأحد.

الأهلي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري لكرة السلة، والذي توج به نادي الزمالك في النهائي على حساب الجزيرة.

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