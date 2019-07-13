جيريس: قيادتي للسنغال من قبل تجعلني أعرف كل شيء عن لاعبيها

قاد آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، منتخب السنغال من قبل، لذا يمنحه هذا أفضلية أمام أسود التيرانجا بحسب ما يرى المدرب الفرنسي.

نسور قرطاج يستعدوم لمواجهة أسود السنغال يوم الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.

وجيريس قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "مواجهة السنغال صعبة لكننا سنسعي بكل الطرق للفوز بهذه المباراة".

وأضاف "أعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنني دربت المنتخب السنغالي من قبل ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم".

وأشار "نواجه فريقا قويا ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة".