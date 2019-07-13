جيريس: قيادتي للسنغال من قبل تجعلني أعرف كل شيء عن لاعبيها
السبت، 13 يوليه 2019 - 12:26
كتب : عاطف شادي
قاد آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، منتخب السنغال من قبل، لذا يمنحه هذا أفضلية أمام أسود التيرانجا بحسب ما يرى المدرب الفرنسي.
نسور قرطاج يستعدوم لمواجهة أسود السنغال يوم الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية على ملعب الدفاع الجوي.
وجيريس قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "مواجهة السنغال صعبة لكننا سنسعي بكل الطرق للفوز بهذه المباراة".
وأضاف "أعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنني دربت المنتخب السنغالي من قبل ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم".
وأشار "نواجه فريقا قويا ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة".
وشدد جريس على "لن أتحدث عن الانتقادات التي وجهت لي في مباريات تونس الماضية، ما يشغلني لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه".
وتابع المدير الفني لمنتخب تونس "الفارق بين المنتخبات الإفريقية ومنتخبات شمال إفريقيا أن لاعبي الأول مميزون جدا في الفنيات أما لاعبي الأخير فلا يعتمدون على الفردية في الأداء مثلما قد يعتمد أسود التيرانجا على وجود (ساديو) ماني مع الفريق".
وأردف "فريق السنغال فريق قوي وأقدر خطورته جيدا، وأسعي للتعامل معها بشكل تكتيكي مميز".
واختتم جيريس "وصولي مع منتخبات دربتها قبل ذلك إلي نصف النهائي منحني الكثير من الخبرة في التعامل".
وتأهلت تونس للمربع الذهبي بعد ضرب شباك مدغشقر بثلاثية نظيفة، فيما عبرت السنغال نظيرتها بنين بهدف نظيف.
وفي ذات السياق قال طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس أن منتخب بلاده استعد جيدا لمباراة السنغال غدا.
وأوضح ياسين أن المنتخب الأكثر تركيزا في لقاء الغد هو من سيفوز بالمباراة مشيرا إلي أنه يتمنى تخطي عقبة السنغال.
وشدد ياسين على أن مواجهة مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة وأن اللاعبين سيسعون للعب بنفس الروح للفوز علي السنغال.
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