سيسيه: السنغال تقترب من اللقب.. وتونس تلعب بأسلوب معقد ومبتكر

يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه أصبح قريب جدا من الفوز بالبطولة مشيرا إلي أن لديه أمل كبير في تحقيق اللقب خاصة وأن فريقه لم يصل إلي نصف النهائي منذ 13 عاما.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة تونس غدا الأحد إن ما يسعي إليه حاليا هو التفكير في الخطوة القادمة وهي الفوز علي تونس.

وأشار سيسيه إلى أنه لعب في البطولة مع منتخبات قوية ولكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع وأنه يقدر هذا وسيتعامل فنيا بشكل جيد مع هذا الأمر.

وواصل سيسيه أن تونس يمتلك لاعبين علي مستوى عال وخط وسط مميز جدا.