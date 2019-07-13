سيسيه: السنغال تقترب من اللقب.. وتونس تلعب بأسلوب معقد ومبتكر
السبت، 13 يوليه 2019 - 13:15
كتب : عاطف شادي
يرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه أصبح قريب جدا من الفوز بالبطولة مشيرا إلي أن لديه أمل كبير في تحقيق اللقب خاصة وأن فريقه لم يصل إلي نصف النهائي منذ 13 عاما.
وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة تونس غدا الأحد إن ما يسعي إليه حاليا هو التفكير في الخطوة القادمة وهي الفوز علي تونس.
وأشار سيسيه إلى أنه لعب في البطولة مع منتخبات قوية ولكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع وأنه يقدر هذا وسيتعامل فنيا بشكل جيد مع هذا الأمر.
وواصل سيسيه أن تونس يمتلك لاعبين علي مستوى عال وخط وسط مميز جدا.
وشدد على أنه إذا كان (آلان) جيريس -مدرب تونس- يعرف السنغال فهو أيضا يعرف لاعبي تونس جيدا وأن المنتخب التونسي أداؤه تطور بشكل كبير وأن الأزمة التي يواجهها أن تونس تلعب بطرق لعب معقدة ومبتكرة وأن هذا ما يميزهم.
وأوضح المدير الفني لمنتخب السنغال أن الفوز ببطولة إفريقيا يعد حلما للشعب السنغالي بأكمله خاصة وأن المنتخب لم يصل لنهائي البطولة منذ ٢٠٠٢ وأنه نجح في الصعود بمنتخب بلاده للمونديال ووصوله في بطولة الأمم الإفريقية الحالية إلي نصف النهائي ويسعي لتحقيق اللقب مشيرا إلى أن استمراره مع منتخب بلاده لمدة ٥ سنوات أفاده كثيرا وأنه اكتسب خبرات كبيرة وأداؤه تطور وأنه عادل بين اللاعبين.
وتحدث سيسيه عن ساديو ماني مهاجم المنتخب مشيرا إلي أنه لاعب ذكي ويبذل مجهود كبير مع المنتخب ووجوده في ليفربول أفاده كثيرا خاصة وأنه تدرب مع أكثر من مدرب.
وشدد المدير الفني لمنتخب السنغال غلى أن لاعبي المنتخب شرفاء وأمناء وهذا الشعور يسود الفريق وأن عليهم أن يعرفوا أن لهم حقوقا وعليهم واجبات.
وفي ذات السياق قال لامين جاساما لاعب منتخب السنغال إن منتخب تونس قوي وأن المباراة معه لن تكون سهلة.
وأوضح جاساما أن معرفة آلان جيريس للاعبي السنغال بحكم تدريبه للمنتخب قبل ذلك لا يسبب لهم أي أزمة أو قلق مشيرا إلى أن فريق السنغال تغير عن السنوات الماضية وتطور أداؤه بشكل كبير وبالتالي الأداء في الملعب هو الأهم من معرفة اللاعبين.
وأضاف جاساما أن لاعبي تونس مميزون ويجب الحرص في التعامل معهم في لقاء الغد مشيرا إلي أنهم سيسعون لإرباك المنتخب التونسي.
وتابع جاساما أنه في بدايته واجه العديد من الانتقادات ولكن هذه الانتقادات ساعدته في تحسين أدائه كثيرا هذا إلي جانب الدعم الكبير الذي وجده من جانب زملائه في المنتخب موضحا أن منتخب السنغال حاليا هو عائلة واحدة.
وأتم جاساما أنهم يسعون إلي حفر اسمهم في تاريخ السنغال بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية هذه المرة وإسعاد شعب بلادهم.
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