أياكس يعلنها: دي ليخت لن يسافر إلى النمسا لإتمام انتقاله

أعلن نادي أياكس عن قائمته التي ضمت 28 لاعبا سينضمون للمعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020 والذي يقام في النمسا، وشهدت غياب ماتيس دي ليخت قائد الفريق.

وأشار النادي في بيانه إلى أن :"غياب دي ليخت عن السفر مع الفريق لأنه ينتظر إتمام صفقة انتقاله للرحيل عن صفوف النادي".

ويأتي غياب دي ليخت ليدعم التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

كما أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب قد صرح في وقت سابق أن موكله قد وقع لنادي يوفنتوس. (طالع التفاصيل)

صحيفة تيليجراف الهولندية الموثوقة كشف في تقرير حصري لها يوم الجمعة عن إتمام الاتفاق بين يوفنتوس وأياكس بخصوص دي ليخت. (طالع التفاصيل)

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

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