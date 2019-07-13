خطوة لإجباره على البقاء.. تقرير: يونايتد يرفع سعر بيع بوجبا

يبدو مانشستر يونايتد مصمما على الإبقاء على خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا وهو ما جعل إدارة النادي ترفع السعر المحدد لبيعه.

صحيفة ديلي ميل البريطانية ذكرت أن مانشستر يونايتد قرر رفع سعر بيع لاعبه من 150 مليون إسترليني إلى 180 أي ما يقرب من 200 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة تأتي ردا على تصريحات بوجبا ووكيله مينو رايولا العلنية بشأن الرغبة في الرحيل من النادي.

"إدارة يونايتد لا يوجد لديها أي نية لبيع بوجبا، الذي يتبقى 3 مواسم في عقده، وستجعل أي خطوة في هذا الاتجاه صعبة قدر الإمكان" هكذا أكدت ديلي ميل.

وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق قد أكد سابقا أن ناديه ليس مجبرا على بيع أيا من لاعبيه.

العديد من التقارير انتشرت في الآونة الماضي حول تصميم الدولي الفرنسي على الرحيل من ملعب أولد ترافورد وهو ما أكده وكيل أعماله مينو رايولا.

وأعلن بوجبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الذي لم يشعر فيه بالراحة رغم أنه أغلى لاعب في تاريخ الفريق مقابل 89 مليون إسترليني.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة لصفوف فريقه السابق يوفنتوس.

فيما ذكرت بعض التقارير الأخرى أن اللاعب الفرنسي يفضل الانتقال إلى ريال مدريد ليتدرب تحت قيادة زين الدين زيدان.

بول تألق وأبدع في الملاعب الإيطالية قبل أن ينتقل إلى يونايتد في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وشارك بوجبا في 47 مباراة مع يونايتد بالموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، كما ودع ربع نهائي كأس الاتحاد على يد ولفرهامبتون، وخرج من كأس الرابطة مبكرا في الدور الثالث على يد ديربي كاونتي.

أما أوروبيا فقد نجح الفريق في الوصول إلى ربع النهائي بعد عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يودع أمام برشلونة.

سولشاير تولى مهمة الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر من العام الماضي خلفا لجوزيه مورينيو، قبل أن يعلن النادي مع نهاية الموسم الماضي استمراره بشكل دائم.

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