كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 10:42

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مع الزمالك

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك، رسالة لجماهير فريقه.

ورد كهربا على أحد المتابعين الذين يطالبوه بمعرفة قيمة عطاءات الجماهير لأي لاعب، فقال "لا أحتاج أن أعلم ذلك، لأنني أعرف هذا الأمر منذ يومي الأول في النادي".

وأضاف "أنتم من صنعتم اسمي. مهما تكلم، فلن أستطيع أن أرد لكم حقكم كاملا".

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وأتم "نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط".

تأتي هذه الرسالة من كهربا لجماهير الزمالك في وقت كثرت فيه التقارير الصحفية حول رغبة اللاعب في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويغيب كهربا عن معسكر الزمالك الحالي في قبرص، استعدادا لاستئناف الموسم عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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