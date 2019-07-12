كهربا: نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك، رسالة لجماهير فريقه.

ورد كهربا على أحد المتابعين الذين يطالبوه بمعرفة قيمة عطاءات الجماهير لأي لاعب، فقال "لا أحتاج أن أعلم ذلك، لأنني أعرف هذا الأمر منذ يومي الأول في النادي".

وأضاف "أنتم من صنعتم اسمي. مهما تكلم، فلن أستطيع أن أرد لكم حقكم كاملا".

وأتم "نادي الزمالك ملك لجماهيره فقط".

انا مش محتاج اعرفها بعدين انا عرفها من اول يوم ليا فى النادى انتم من عملتوا اسمى ❤️ مهما اتكلم مش هقدار اديكم حققكم نادى الزمالك ملك للجماهير فقط ✌️ https://t.co/y6Q6MhP39t — mahmoud kahraba (@MKahraba) July 11, 2019

تأتي هذه الرسالة من كهربا لجماهير الزمالك في وقت كثرت فيه التقارير الصحفية حول رغبة اللاعب في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويغيب كهربا عن معسكر الزمالك الحالي في قبرص، استعدادا لاستئناف الموسم عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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