هل يعود محمد عبد الشافي للزمالك خلال الموسم المقبل؟ كان الأمر مطروحا في الفترة السابقة.

كشف مصدر مسؤول داخل الزمالك، موقف النادي من عودة محمد عبد الشافي إلى الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـFilGoal.com: "فكرة عودة عبد الشافي إلى الزمالك عٌرضت على النادي، لكن الإدارة رفضت الفكرة لعدم الحاجة إلى خدماته بالفترة الحالية".

وأضاف "الجهاز السابق بقيادة كريستيان جروس طلب عودة عبد الشافي في بداية الموسم الجاري، وعرضنا الأمر على اللاعب لكنه رفض حينها".

وأتم "الآن الزمالك ليس بحاجة إلى عودة عبد الشافي، ولذلك فعودته بالفترة الحالية صعبة للغاية".

محمد عبد الشافي لعب لنادي الزمالك بداية من موسم 2009/2010 وحتى 2014/2015، لينتقل إلى نادي أهلي جدة على سبيل الإعارة ثم بشكل كامل.

صاحب الـ34 عاما شارك 25 مباراة بين الدوري والكأس السعوديين خلال الموسم الماضي. صنع فيهم هدفا وحيدا.

ويملك الزمالك حاليا بهاء مجدي كظهير أيسر، بجانب عبد الله جمعة الذي تم توظيفه وأجاد في هذا المركز، وأحمد فتوح المعار لنادي سموحة.

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