فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

الجمعة، 12 يوليه 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الجزائر

هل فاتتك أهداف الخميس في كأس الأمم الإفريقية؟ يمكنك مشاهدة كل الملخصات هنا.

تونس أمتعت، وفازت على مدغشقر بثلاثية مستحقة، أما الجزائر فتغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد إثارة كبرى.

ويقدم لكم FilGoal.com ملخص المباراتين هنا.

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الجزائر VS كوت ديفوار 1 (5) – 1 (3)

تونس VS مدغشقر 3 _ 0

بعد تلك النتائج يلتقي منتخب تونس مع السنغال في نصف النهائي، فيما تلعب الجزائر مع نيجيريا.

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