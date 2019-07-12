فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى
الجمعة، 12 يوليه 2019 - 10:50
كتب : FilGoal
هل فاتتك أهداف الخميس في كأس الأمم الإفريقية؟ يمكنك مشاهدة كل الملخصات هنا.
تونس أمتعت، وفازت على مدغشقر بثلاثية مستحقة، أما الجزائر فتغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد إثارة كبرى.
ويقدم لكم FilGoal.com ملخص المباراتين هنا.
الجزائر VS كوت ديفوار 1 (5) – 1 (3)
#CarthageEagles made history tonight, as they beat #Alefabarea to reach the semi-finals.
Here are the highlights ⬇️#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/IQNYDJxQOa
#CarthageEagles made history tonight, as they beat #Alefabarea to reach the semi-finals.
تونس VS مدغشقر 3 _ 0
بعد تلك النتائج يلتقي منتخب تونس مع السنغال في نصف النهائي، فيما تلعب الجزائر مع نيجيريا.
Algeria pass the Cote D'Ivoire test to qualify to the semi-finals.— CAF (@CAF_Online) July 11, 2019
Here are the highlights 📺#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/DB8UkOxsw9
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