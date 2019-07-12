فيديو – أهداف الخميس في أمم إفريقيا.. متعة تونسية وإثارة جزائرية كبرى

هل فاتتك أهداف الخميس في كأس الأمم الإفريقية؟ يمكنك مشاهدة كل الملخصات هنا.

تونس أمتعت، وفازت على مدغشقر بثلاثية مستحقة، أما الجزائر فتغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح بعد إثارة كبرى.

ويقدم لكم FilGoal.com ملخص المباراتين هنا.

الجزائر VS كوت ديفوار 1 (5) – 1 (3)

#CarthageEagles made history tonight, as they beat #Alefabarea to reach the semi-finals.



Here are the highlights ⬇️#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/IQNYDJxQOa — CAF (@CAF_Online) July 11, 2019

تونس VS مدغشقر 3 _ 0

بعد تلك النتائج يلتقي منتخب تونس مع السنغال في نصف النهائي، فيما تلعب الجزائر مع نيجيريا.

Algeria pass the Cote D'Ivoire test to qualify to the semi-finals.



Here are the highlights 📺#TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/DB8UkOxsw9 — CAF (@CAF_Online) July 11, 2019

اقرأ أيضا:

محاربو الجزائر يقتلون الأفيال من أجل الذهب

المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم

الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي

بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يفتح الباب لقيد لاعبين جدد في 29 يوليو