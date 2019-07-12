نهاية عامين من التجهيز للصفقة.. جريزمان في برشلونة

أعلن برشلونة عن ضم أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد رسميا بدفع الشرط الجزائي في عقده.

وبإتمام الصفقة، ينهي برشلونة مرحلة تجهيز للصفقة استمرت عامين.

حيث كان من المفترض أن يكون جريزمان البديل الأول لنيمار الذي رحل في 2017 لباريس سان جيرمان، ولكن النجم الفرنسي جدد تعاقده مع أتليتكو مدريد.

ليتجه برشلونة لضم عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند، وفيليبي كوتينيو من ليفربول.

المحاولة الأولى

في أكتوبر 2017، بدأ برشلونة تخطيطه لضم جريزمان في صيف 2018.

ووجد ذلك ترحيبا من النجم الأبرز لبرشلونة ليونيل ميسي الذي صرح قائلا: "من الواضح للجميع أنني أحب جريزمان".

ولكن ما حدث في صيف 2018 من جريزمان كان مفاجئا.

رغم أن كل شيء كان يسير في طريق إتمام التعاقد، أعلن جريزمان في فيديو مثير للجدل رغبته الاستمرار مع أتليتكو ليصيب النادي الكتالوني بالإحراج.

المحاولة الثانية

وبعد موسم مُحبط مع أتليتكو مدريد، أعلن جريزمان نيته الرحيل عن النادي.

وكان معلوما أن الوجهة الأولى للنجم الفرنسي ستكون برشلونة، وصرح ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتكو بأن برشلونة فعلا سيضم جريزمان.

مع حلول شهر يوليو، انخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان من 200 مليون يورو إلى 120 مليون ولكن برشلونة فضل الاتجاه للمفاوضات أولا مع أتليتكو.

ورفض برشلونة طلبا من أتليتكو بضم ظهيره الأيمن نيلسون سيميدو ضمن الصفقة، وكان هذا الخلاف الأول.

ثم رفض أتليتكو طلبا من برشلونة بدفع قيمة الصفقة على دفعات، لتصل المفاوضات إلى طريق مسدود خاصة بعدما النادي المدريدي بنشر بيان يهاجم فيه إدارة برشلونة. (طالع التفاصيل).

ليدرك مسؤولو البلوجرانا إلى أن الحل الوحيد لضم جريزمان هو دفع قيمة الشرط الجزائي.

والآن تم الإعلان الرسمي عن الصفقة، ليبدأ جريزمان مرحلة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة.

اقرأ أيضا:

محاربو الجزائر يقتلون الأفيال من أجل الذهب

المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم

الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي

بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يفتح الباب لقيد لاعبين جدد في 29 يوليو