أتليتكو مدريد في بيان رسمي: برشلونة يرغب في ضم جريزمان.. والثنائي لم يحترمنا

أصدر أتليتكو مدريد بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة معهم لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف الفريق الكتالوني مع الإشارة إلى أن اللاعب لم يحترم ناديه.

وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعا يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمُقدرة بـ120 مليون يورو.

وأكد بيان النادي أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، مع توضيح أن النادي الكتالوني واللاعب الفرنسي لم يحترما أتليتكو مدريد وجماهيره.

وأشار البيان إلى أن جريزمان تفاوض مع برشلونة أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وبناء عليه وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد؛ طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد أعلن عن تفاوض ناديه مع أتلتيكو مدريد لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

إذا تمت الصفقة، فإن ليونيل ميسي سيكون له دورا كبيرا وذلك بعدما أقنع جريزمان بالانضمام لبرشلونة وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية. (طالع التفاصيل)

وتم تخفيض الشرط الجزائي في عقد جريزمان بحلول 1 يوليو إلى 120 مليون يورو بعدما كان 200 مليون يورو وفقا لعقده مع أتليتكو مدريد.

جريزمان البالغ 28 عاما سجل الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

مهاجم الروخيبلانكوس سجل 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

وتوج جريزمان مع فرنسا بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا في الصيف الماضي.

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