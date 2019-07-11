بالفيديو – ضرب مُبرح وتقطيع ملابس وزير الرياضة في الكونغو الديمقراطية بعد الخروج من أمم إفريقيا

الخميس، 11 يوليه 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

زيمبابوي - الكونغو الديمقراطية

تعرض هوجويس نجويلونديلي وزير الشباب والرياضة في الكونغو الديمقراطية لضرب مُبرح من قبل بعض من جماهير منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك عقب وصوله مطار بلاده.

بمجرد خروج وزير الرياضة من مطار كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وجد أمامه وابل من الجماهير الغاضبة لتنهال عليه بالضرب.

هجوم بعض من الجماهير الغاضبة تسبب في قطع ملابس وزير الرياضة، وسط محاولات عديدة من الأمن لإبعاد الوزير من أيدي الجماهير الغاضبة.

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منتخب الكونغو الديمقراطية ودع منافسات أمم إفريقيا 2019 بعد خروج مفاجئ أمام منتخب مدغشقر في دور الـ 16 من البطولة.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في الوصول لدور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى التي شهدت تواجد منتخبنا الوطني.

ولم يحقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز إلا مرة واحدة فقط أمام منتخب زيمبابوي 4-0.

بينما خسر أمام منتخب أوغندا 2-0 وبنفس النتيجة أمام منتخب مصر، قبل أن يودع البطولة من علامة الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2 مع مدغشقر.

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