خاص الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي

الخميس، 11 يوليه 2019 - 20:12

كتب : ياسر الشريف

محمد عواد - الوحدة

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي حقيقة تقديم ناديه بطلب رسمي لضم أحمد علاء مدافع الأهلي.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى تقدم الإسماعيلي بعرض رسمي لضم أحمد علاء من الأهلي وأحمد موسى "كابوريا" من الزمالك، وهو ما نفاه مدير الكرة في الإسماعيلي.

وقال المنياوي: "لم نقدم أي عروض رسمية حتى الآن لـ الأهلي من أجل أحمد علاء".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق. لم نطلب أحمد علاء ولم نتقدم بأي عرض رسمي أيضا لضم كابوريا".

وأشار "إذا افترضنا حدوث صفقات تبادلية مع أي فريق، فأننا نحن من سنحدد الأسماء التي نريدها وفقا للاحتياجات الفنية لنا".

ماذا عن محمد عواد؟ يُجيب المنياوي "عواد منقطع عن التدريبات حتى الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "لا نعرف أي شيء عن عواد. هو منقطع ولم يأت للنادي".

ويعد محمد عواد هدفا لـ الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

وتطرق مدير الكرة في الإسماعيلي للحديث عن محمود متولي وكريم بامبو، قائلا: "متولي حضر اليوم إلى مقر نادي الإسماعيلي".

وأوضح "اللاعب يقضي فترة علاج طبيعي في القاهرة بسبب إصابته ولذلك يتواجد في القاهرة".

واستكمل "أما كريم بامبو فالعلاقة بينه وبين النادي قد تنتهي قريبا وذلك بسبب عدم الوصول لجديد بخصوص تجديد عقده مع النادي".

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