اتحاد الكرة يفتح الباب لقيد لاعبين جدد في 29 يوليو

الخميس، 11 يوليه 2019 - 15:07

كتب : وليد الحسيني

رمضان صبحي - فرجاني ساسي - الأهلي - الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب أمام الأندية لقيد لاعبين جدد في 29 يوليو المقبل وذلك ليتسنى للفرق إضافة لاعبين إلى قوائمها المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن أن يوم 31 يوليو هو آخر موعد لقيد لاعبين في قوائم الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب القيد المحلي لتصبح الأندية قادرة على ضم لاعبيها في بطولة قارية.

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واستثنى كاف الأندية المصرية من آخر موعد للقيد الإفريقي والذي كان مقررا له 30 يونيو، وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويجب قيد أي لاعب محليا أولا قبل أن ينضم إلى قائمة فريقه المشاركة في بطولة إفريقية.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ولم يتضح بعد أي فريق سيلحق به، بيراميدز أم الزمالك، لكن الأخير الأقرب.

ويتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية، الثالث إما بيراميدز أو الزمالك، وضمن المصري المركز الرابع.

وكان اتحاد الكرة قد صرح لـFilGoal.com أن الزمالك سيشارك في دوري الأبطال وسيلعب بيراميدز في الكونفدرالية.

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