خاص المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم

الخميس، 11 يوليه 2019 - 18:36

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - المصري - سموحة

أعلن محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري عدم إتمام صفقة انتقال إسلام عيسى إلى الأهلي رغم إتمام الاتفاق بنجاح.

وقال نائب رئيس المصري: "أغلقنا المفاوضات الدائرة مع الأهلي بخصوص إسلام عيسى. لن ينضم لـ الأهلي".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "اتفقنا مع الأهلي على تفاصيل انتقال إسلام عيسى مقابل 15 مليون جنيه و3 لاعبين وهم أحمد الشيخ وعمرو بركات وأحمد علاء، ومنحنا الأهلي مهلة لإتمام التفاوض بشكل جاد ونهائي ولكن ذلك لم يحدث".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - الأهلي يعرض 15 مليونا و3 لاعبين لضم عيسى من المصري إسلام عيسى لـ في الجول: الكل يعرف رغبتي.. لكن الانتقالات تتم بشكل مختلف مصدر بـ المصري لـ في الجول: بيراميدز عرض 33 مليونا لضم إسلام عيسى.. واقتراح صفقة تبادلية نائب رئيس المصري يكشف – موقف إسلام عيسى من الانتقال للأهلي.. وملعب الفريق في الموسم الجديد

وزعم "إدارة الأهلي تراجعت خوفا من تعرضها لانتقادات من جماهير الفريق".

وتابع "المصري موقفه كان واضحا منذ بداية المفاوضات، ولكن في النهاية الأهلي تراجع ولن يتمم الصفقة".

وأكمل حديثه قائلا: "بيراميدز دخل مع المصري في مفاوضات رسمية الآن لضم إسلام عيسى".

وأتم "المفاوضات جارية الآن بين بيراميدز والمصري وكل الطلبات مطروحة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بإدارة المصري أن بيراميدز واصل محاولاته لضم إسلام عيسى ، موضحا أن آخر عرض قدمه النادي وصل إلى 2 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

طالع أيضا

غياب عربي في قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

حوار - أوريجي يتحدث عن حاجة صلاح للراحة

وجه تعليماتك للاعبي منتخب تونس قبل موقعة مدغشقر

كرة يد - الزمالك ممثل إفريقيا.. مشاركة 10 أندية ببطولة العالم

3 عروض رسمية لـ تريزيجيه

إسلام عيسى المصري الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر مصر 2019 - مدغشقر ضد تونس 13 دقيقة | مصر 2019
الإسماعيلي لـ في الجول: لم نطلب مدافع الأهلي.. عواد منقطع وهذا موقف محمود متولي 43 دقيقة | مصر
المدير الرياضي لـ ليون: من الصعب إقناع نبيل فقير بعدم الرحيل ساعة | أوروبا
التشكيل - ساسي يقود تونس أمام مدغشقر ساعة | مصر 2019
سحب قرعة RED BULL NEYMAR JR’S FIVE في البرازيل بحضور مصري ساعة | أمريكا
المصري لـ في الجول: الأهلي تراجع عن ضم إسلام عيسى رغم إتمام الاتفاق.. لن ينضم لهم 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صورة – الكاف يعلن عن نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.. ذكرى سيئة لمصر 2 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 3 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 4 لهيطة ومصدر من اتحاد الكرة يكشفان لـ في الجول: متى تم تصوير إعلان الاعتذار وكيف تم اختيار نجومه

قد ينال إعجابك