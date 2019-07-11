أعلن محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري عدم إتمام صفقة انتقال إسلام عيسى إلى الأهلي رغم إتمام الاتفاق بنجاح.

وقال نائب رئيس المصري: "أغلقنا المفاوضات الدائرة مع الأهلي بخصوص إسلام عيسى. لن ينضم لـ الأهلي".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "اتفقنا مع الأهلي على تفاصيل انتقال إسلام عيسى مقابل 15 مليون جنيه و3 لاعبين وهم أحمد الشيخ وعمرو بركات وأحمد علاء، ومنحنا الأهلي مهلة لإتمام التفاوض بشكل جاد ونهائي ولكن ذلك لم يحدث".

وزعم "إدارة الأهلي تراجعت خوفا من تعرضها لانتقادات من جماهير الفريق".

وتابع "المصري موقفه كان واضحا منذ بداية المفاوضات، ولكن في النهاية الأهلي تراجع ولن يتمم الصفقة".

وأكمل حديثه قائلا: "بيراميدز دخل مع المصري في مفاوضات رسمية الآن لضم إسلام عيسى".

وأتم "المفاوضات جارية الآن بين بيراميدز والمصري وكل الطلبات مطروحة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بإدارة المصري أن بيراميدز واصل محاولاته لضم إسلام عيسى ، موضحا أن آخر عرض قدمه النادي وصل إلى 2 مليون دولار. (طالع التفاصيل)

عقد عيسى مع المصري يمتد حتى 2023، لكن الفريق فشل في الاتفاق على تمديد التعاقد معه الشهر الماضي.

وسجل عيسى 7 أهداف في 26 مباراة شارك فيها مع المصري في الموسم الحالي من الدوري.

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