يضع نادي الزمالك التعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك اهتمامه وشغله الشاغل التعاقد مع رأس حربة ومازال يبحث عن مهاجم قوي".

وتابع "حتى الآن لم نجد ما نريده والخيارات المعروضة أقل من المطلوب وفي نفس مستوى مهاجمينا".

وأضاف "بطولة إفريقيا لم تفرز مهاجما جيدا متاحا للتعاقد معه، هناك اجتماعات متواصلة للوصول للمهاجم الذي نبحث عنه".

ويضم الزمالك بين صفوفه من المهاجمين: الثنائي المغربي خالد بوطيب، وحميد أحداد، بجانب عمر السعيد، ومصطفى محمد الذي انتهت إعارته مع طلائع الجيش.

وبشأن التعاقد مع حارس مرمى خلال الوقت الحالي، أوضح المصدر لـFilGoal.com "حراسة المرمى ليست ما يشغل الزمالك الآن لأن هناك أكثر من بديل على عكس المهاجم".

وأشار فيما يخص المفاوضات لضم محمد عواد من الإسماعيلي "الموافقة على طلبات الإسماعيلي للتعاقد مع عواد مستحيلة. 4 مليون دولار مقابل ضمه أمر لن يوافق عليه الزمالك، لدينا 3 حراس يمكن التعاقد مع أي منهم".

وأتم شدد "الحد الأقصى الذي يمكن أن يدفعه الزمالك للحصول على عواد لن يزيد عن 25 مليون جنيه، الأندية مازالت تبالغ في طلباتها المادية ولا تعرف أن السوق تغير، ما كان يدفع في الموسم الماضي انتهى ولن يتكرر".

الزمالك بدأ مفاوضاته بقوة مع عواد وأتمالاتفاق معه على الشروط الشخصية.

قبل أن تدفعه مغالاة الدراويش المالية للاتجاه صوب محمد أبو جبل حارس سموحة، حسبما كشف مصدر في وقت سابق.

محمد عواد صاحب الـ 26 عاما لعب معارا الموسم الماضي مع الوحدة السعودي، قبل أن يعود من جديد لصفوف الإسماعيلي، وينتهي عقده في 2021.

مع الوحدة، ظهر عواد في 30 مباراة خلال الموسم الماضي في البطولات المحلية واهتزت شباكه 38 مرة.

وتعرض جنش لإصابة خلال مران المنتخب أثناء بطولة أمم إفريقيا قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيليس ليغيب عن الفريق عدة أشهر.

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