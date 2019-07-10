كوكا يعتذر لجماهير مصر: أمور كثيرة يجب توضيحها قريبا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - مصر - أوغندا

نشر أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر اعتذارا إلى الجماهير المصرية بعد الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا

وودع منتخب مصر بصورة مفاجئة بطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وكتب كوكا عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام: "آسفين.. هذا أقل ما يمكننا قوله".

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وتابع كوكا "أمور كثيرة يجب توضيحها قريبا، وإن شاء الله القادم أفضل لمصر".

وأتم كوكا "شكرا على وقفتكم معنا وتشجيعكم لنا".

وكان منتخب مصر أبرز المرشحين لحصد اللقب خاصة مع إقامة البطولة في مصر.

وتعرض لاعبو منتخب مصر لهجوم كبير من الجماهير بعد الخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا.

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