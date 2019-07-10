تقرير: خليلوزيتش مرشح لخلافة رينار في المغرب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 12:19

كتب : FilGoal

خليلوزيتش

دخل وحيد خليلوزيتش المدير الفني لفريق نانت الفرنسي دائرة الترشيحات لقيادة منتخب المغرب خلفا لإيرفي رينار.

وبات رينار قريبا من الرحيل عن قيادة المغرب بعد الفشل في قيادة الفريق في النسخة الحالية من أمم إفريقيا.

وودع منتخب المغرب بصورة مفاجئة بطولة أمم إفريقيا في ثمن النهائي بالخسارة من بنين بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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وكشف موقع Le360 المغربي نقلا عن صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية أن المدرب الصربي خليلوزيتش قريب جدا من مغادرة نانت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير أنه كان هناك اتصالا بين الاتحاد المغربي لكرة القدم وخليلوزيتش في شهر مايو الماضي.

ووفقا لتقارير سعودية فبات رينار قريبا من قيادة المنتخب السعودي في الفترة المقبلة.

وسبق لخليلوزيتش قيادة منتخب كوت ديفوار في الفترة من 2008 إلى 2010، ومنتخب الجزائر من 2011 إلى 2014 كمنتخبات إفريقية.

كما قاد منتخب اليابان قبل تولي المسؤولية في نانت الفرنسي.

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