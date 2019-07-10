غياب ميسي وخماسي برازيلي في التشكيل المثالي لـ كوبا أمريكا 2019

سيطر 5 لاعبين من المنتخب البرازيلي على التشكيل المثالي لمسابقة كوبا أمريكا 2019، والتي نجح فيها لاعبو السامبا في حصد اللقب التاسع في التاريخ.

ونجح المنتخب البرازيلي في الفوز باللقب بالتفوق على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

المنتخب الأرجنتيني حل ثالثا في الترتيب بعد الفوز على تشيلي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

أليسون حارس البرازيل وأفضل حارس مرمى في البطولة، وداني ألفيش أفضل لاعب وإيفرتون الهداف تواجدوا في التشكيل المثالي بعدما سيطروا على الجوائز الفردية. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل كوبا أمريكا 2019 كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (البرازيل).

الدفاع: ميجيل تراوكو (بيرو) – تياجو سيلفا (البرازيل) – جوزيه خيمينيز (أوروجواي) – داني ألفيش (البرازيل).

الوسط: أرتورو فيدال (تشيلي) – ليوناردو باريديس (الأرجنتين) – أرتور (البرازيل).

الهجوم: إيفرتون سواريس (البرازيل) – جيمس رودريجيز (كولومبيا) – باولو جيريرو (بيرو).

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) July 9, 2019

ويتساوى جيريرو في صدارة هدافي كوبا أمريكا 2019، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 14 هدفا.

وغاب ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر طيلة البطولة عن التشكيل المثالي، إذ حصل على بطاقة حمراء هي الثانية في مسيرته الكروية.

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