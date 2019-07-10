غياب ميسي وخماسي برازيلي في التشكيل المثالي لـ كوبا أمريكا 2019

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 12:21

كتب : إسلام أحمد

البرازيل

سيطر 5 لاعبين من المنتخب البرازيلي على التشكيل المثالي لمسابقة كوبا أمريكا 2019، والتي نجح فيها لاعبو السامبا في حصد اللقب التاسع في التاريخ.

ونجح المنتخب البرازيلي في الفوز باللقب بالتفوق على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

المنتخب الأرجنتيني حل ثالثا في الترتيب بعد الفوز على تشيلي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

أخبار متعلقة

تقرير أرجنتيني: الانسحاب من كوبا أمريكا 2020 حال إيقاف ميسي عامين سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا النجمة التاسعة.. البرازيل تستعيد عرش كوبا أمريكا بعد 12 عاما نهائي كوبا أمريكا.. الخامسة يا سامبا وبيرو تستدعى روح معجزة برن‎

أليسون حارس البرازيل وأفضل حارس مرمى في البطولة، وداني ألفيش أفضل لاعب وإيفرتون الهداف تواجدوا في التشكيل المثالي بعدما سيطروا على الجوائز الفردية. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل كوبا أمريكا 2019 كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (البرازيل).

الدفاع: ميجيل تراوكو (بيرو) – تياجو سيلفا (البرازيل) – جوزيه خيمينيز (أوروجواي) – داني ألفيش (البرازيل).

الوسط: أرتورو فيدال (تشيلي) – ليوناردو باريديس (الأرجنتين) – أرتور (البرازيل).

الهجوم: إيفرتون سواريس (البرازيل) – جيمس رودريجيز (كولومبيا) – باولو جيريرو (بيرو).

ويتساوى جيريرو في صدارة هدافي كوبا أمريكا 2019، كما يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 14 هدفا.

وغاب ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع آخر طيلة البطولة عن التشكيل المثالي، إذ حصل على بطاقة حمراء هي الثانية في مسيرته الكروية.

اقرأ أيضا

سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا

بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة

عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

كوبا أمريكا 2019 الأرجنتين ميسي،الأرجنتين الأرجنتين،البرازيل جيمس رودريجيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

اختبر معلوماتك - أين أقيمت هذه النسخ من أمم إفريقيا؟ 15 دقيقة | مصر 2019
نجم مدغشقر: حظوظنا متساوية مع تونس 30 دقيقة | مصر 2019
مهاجم تونس: مدغشقر في وضع أفضل لحصولهم على أيام راحة أكثر 34 دقيقة | مصر 2019
بلماضي: الجزائر لديها كتيبة مقاتلين.. نسعى لتحقيق حلم جديد 45 دقيقة | مصر 2019
مدرب تونس: لم نحصل على ما يكفي من راحة.. وسنواجه مدغشقر بجدية شديدة 54 دقيقة | مصر 2019
نجل مارادونا يحذر جيمس رودريجيز من القميص رقم 10 في نابولي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري 4 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض

قد ينال إعجابك