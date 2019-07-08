سيطرة برازيلية على الجوائز الفردية في كوبا أمريكا

عقب الفوز باللقب وتحقيقه للمرة التاسعة، سيطر لاعبو منتخب البرازيل على الجوائز الفردية في بطولة كوبا أمريكا.

البرازيل فازت على بيرو بنتيجة 3-1 في النهائي لتتوج بالمسابقة للمرة التاسعة في تاريخها والأولى منذ 12 عاما. (طالع التفاصيل)

وسيطر لاعبو المنتخب على جوائز الأفضل في البطولة.

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أليسون بيكر تُوج بالقفاز الذهبي كأحسن حارس مرمى في البطولة بعدما سكنت شباكه هدفا واحدا فقط كان من ضربة جزاء لبيرو في المباراة النهائية وحافظ على شباكه في 5 مباريات.

كما تُوج داني ألفيش بجائزة أفضل لاعب في البطولة

وحصد إيفرتون جائزة هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

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