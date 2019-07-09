محمد سراج يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماعه مع "لا ليجا" عن الوديات واستاد الأهلي

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي عن تفاصيل اجتماعه مع مسؤولي رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتحدث محمد سراج لـFilGoal.com قائلا: "اجتمعت مع جيليرمو هيريديا المسؤول عن قطاع الشرق الأوسط في الليجا وتحدثنا سويا حول بعض المقترحات".

واستفاض "كان هناك حديث عن مواعيد وديات الأهلي في إسبانيا حاليا من أجل وجود تغطية إعلامية جيدة للفريق".

وأضاف "أيضا تحدثنا حول كيفية استفادة الأهلي من تلك العلاقة الجيدة مع الرابطة بإقامة معسكرات لنا في إسبانيا ومباريات ودية للفريق الأول والناشئين لإحداث مزيد من الاحتكاك والتطور لكل لاعبينا".

وبسؤاله ما هو دور الرابطة في ذلك قال: "تسهيل إقامة الوديات للفريق الأول أمام كبار الدوري الإسباني مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد".

وأضاف سراج "أيضا طلبت منهم أن يسهلوا لي عملية التواصل مع الشركات المسؤولة عن تطوير ملعبي سانتياجو برنابيو وكامب نو معقل ريال مدريد وبرشلونة من أجل إتمام عملية استاد الأهلي".

وتابع "أما عن قدوم الفرق الإسبانية لمصر فهذا الأمر يحتاج لتنسيق مع وزير الرياضة، وحينها يمكن إقامة دورة ودية تتضمن الفرق القادمة من إسبانيا ونستضيف فريق آخر من إيطاليا على سبيل المثال وتكون في الصيف للتحضير للموسم الجديد".

وأتم "أؤكد أن كل هذه الجلسة كانت لمناقشة تلك المقترحات ولا أقول أن هناك أي اتفاق تم ولكننا نسعى لإفادة الأهلي".

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