أبو ريدة: الكاف رفض مد القيد للأندية المصرية حتى 5 أغسطس.. لم نحصل سوى على شهر إضافي

أكد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الإلتزام بتاريخ نهاية القيد للموسم الجديد المحدد بـ30 يونيو الماضي.

وأضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" الذي انعقد منتصف الشهر الماضي استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عضو المكتب التنفيذي للكاف إنه كان يأمل أن تمتد المهلة الإضافية التي أقرها الاتحاد الإفريقي للأندية المصرية إلى 5 أغسطس المقبل، إلا أن المكتب التنفيذي الإفريقي رأى أن مهلة الشهر الإضافي كافية.

ويتم فتح باب القيد لكل الأندية المشاركة في بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال مع بداية شهر يونيو، ولكن نظرا لعدم انتهاء الدوري المصري طلب أبو ريدة مد القيد حتى 5 أغسطس.

ولكن الكاف لم يمد القيد للأندية المصرية سوى إلى 30 يوليو، ما تسبب في تبكير مؤجلات الدوري.(طالع التفاصيل)

وتقدم هاني أبو ريدة من رئاسة اتحاد كرة القدم المصري بعد خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية.

كذلك أصدر أبو ريدة قرارا قبل تقديم استقالته بإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل بقيادة خافيير أجيري.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديلات على جدول المباريات المتبقية في الدوري لتنتهي قبل 30 يوليو الجاري حتى يسمح للأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بقيد لاعبيهم في قوائم البطولات.

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