أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مؤجلات الدوري لتنتهي المسابقة يوم 28 يوليو بدلا من 30 وجاء ذلك بناء على خطاب من الاتحاد الإفريقي.

يستهل الزمالك مبارياته يوم 21 يوليو بمواجهة الجونة في الجونة مما يعني غياب فرجاني ساسي حال تأهل تونس للمباراة النهائية بأمم إفريقيا يوم 19 من الشهر نفسه. (جدول مباريات الدوري من هنا)

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سبب قرارنا بتعديل موعد مؤجلات الدوري".

وأوضح رئيس لجنة المسابقات "الاتحاد الإفريقي أرسل خطابا أمس الاثنين يرفض مد القيد بصورة استثنائية لمصر حتى 5 أغسطس على أن ينتهي كما هو محدد من قبل يوم 31 يوليو".

وكشف عامر حسين "في تلك الحالة ستجد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية صعوبة عندما ينتهي الدوري يوم 30 يوليو ويكون لديهم يوما واحدا فقط للقيد".

وبرر عامر حسين تقديم مواعيد الدوري قائلا: "راعينا الأندية المصرية وقررنا تعديل الجدول لينتهي يوم 28 وليكون لكل منهم 3 أيام وهو وقت أفضل".

وبالحديث عن عدم خوض مباراة القمة على استاد القاهرة رغم جاهزيته أوضح عامر حسين "مباراة الذهاب أقيمت على برج العرب، ومن أجل تكافؤ الفرص قررنا خوض مباراة الإياب على نفس الملعب".

وعن موقف فرجاني ساسي أوضح عامر حسين "كل تركيزنا كان من أجل مراعاة الأندية المصرية في عملية القيد للبطولات الإفريقية".

وتابع "أعتقد أن الزمالك سيرحب بقرارنا لأنه في مصلحة النادي بغض النظر عن وصول تونس للنهائي من عدمه".

وأعلن مصدر في الزمالك عبر في الجول عن رفضه للجدول الجديد لمؤجلات الدوري

في حال وصول تونس للمباراة النهائية تقام يوم 19 على استاد القاهرة، بينما يواجه الزمالك الجونة في الجونة يوم 21.

وعن انطلاق الدوري الموسم المقبل قال عامر حسين: "سيقام في نفس الموعد المحدد له سابقا يوم 19 سبتمبر، على أن تسبقه مباراة السوبر للموسم الماضي يوم 18 بين الأهلي والزمالك".

وعن خوض الأهلي والزمالك مباراة إفريقية أحد أيام من 13 إلى 15 سبتمبر أتم عامر حسين حديثه "لا توجد مشكلة سواء كانت داخل مصر أو خارجها فهناك متسع من الوقت للفريقين".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 مباراة من 32 مباراة، أما الزمالك ففي المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط فقط من مباراتيه لتحقيق لقب الدوري.

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