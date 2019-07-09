خاص مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: الجهاز الفني يرفض تعديلات مواعيد مؤجلات الدوري

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 19:41

كتب : وليد الحسيني

عمر السعيد - حسن مجدي - محمد الشبيني - الزمالك - حرس الحدود

شدد مصدر بنادي الزمالك رفض الأبيض للتعديلات التي أعلنتها لجنة المسابقات على مواعيد مؤجلات الدوري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للفريق يرفض تلك التعديلات. متمسكون بالمواعيد المعلنة من قبل".

وأردف "ماذا لو وصل منتخب تونس لنهائي كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يوليو الجاري؟ هذا يعني غياب فرجاني ساسي عن لقاء الجونة المحدد له يوم 21 يوليو".

أخبار متعلقة

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص لتحقيق أكبر استفادة خبر في الجول - ساسي يرفض مبادلته ببن شرقي في صفقة بين الزمالك والهلال خالد جلال يعدد مكاسب الزمالك من التعادل الودي "عودة عماد السيد والروح القتالية"

وأتم متسائلا: "لماذا تم تعديل مواعيد تلك المباريات؟".

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت لجنة المسابقات أن تقديم مواعيد المباريات جاء على ضوء تاريخ القيد الإفريقي وخروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا.

وودع منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا من دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وجاء تعديل المباريات الأربعة المتبقية في الدوري كالآتي:

الجونة × الزمالك (8 مساء الأحد 21 يوليو) على ملعب الجونة بدلا من الثلاثاء 23 يوليو

الزمالك × الإسماعيلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب بترو سبورت بدلا من الجمعة 26 يوليو

المقاولون × الأهلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الجمعة 26 يوليو

الأهلي × الزمالك (8 مساء الأحد 28 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الثلاثاء 30 يوليو

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بـ74 نقطة مبتعدا بـ6 نقاط عن الزمالك، ولكن للأبيض مباراة أقل.

اقرأ أيضا

سويلم لـ في الجول: حضور مباريات الدوري المؤجلة ببطاقة المشجع.. والقمة حالة خاصة

حوار في الجول – عبد الغني يرد على حصوله على عمولة التعاقد مع أجيري.. والربح من تذاكر أمم إفريقيا

بعد خروج مصر من كأس الأمم.. تقديم موعد مؤجلات الدوري

صورة – في الجول يكشف 5 أساطير رشحتهم المنظمة لأمم إفريقيا لسفراء مصر في البطولة

عمرو وردة يعتذر بعد الخروج من أمم إفريقيا: أعدكم ببذل كل شيء لإسعادكم

الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة طائرة - سيدات مصر تفتتحن بطولة إفريقيا بالفوز على السنغال بحثا عن اللقب الغائب 32 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر بالزمالك لـ في الجول: ندرس جديا التراجع عن صفقة عواد.. والبديل الأقرب 35 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: تركيزنا قوي لتحقيق لقب الدوري.. وهذا ما حذرنا منه بالقيد الإفريقي ساعة | الدوري المصري
محمد سراج يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماعه مع "لا ليجا" عن الوديات واستاد الأهلي ساعة | الدوري المصري
تاريخ الفرق المتأهلة مع ربع نهائي أمم إفريقيا.. حلم عربي وخسارة وحيدة لنيجيريا ساعة | مصر 2019
سكاي: مسؤولو إنتر يسافرون إلى إنجلترا لضم لوكاكو 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2 رسميا – الأهلي يتعاقد مع أليو ديانج لمدة 5 سنوات 3 في الجول يكشف – سير المفاوضات بين الإسماعيلي والزمالك.. طلب الدراويش الأول وخطة الأبيض 4 الكشف عن – اعتراض شوبير وحازم إمام على عدم ضم لاعبين لقائمة المنتخب.. ورد أجيري

قد ينال إعجابك