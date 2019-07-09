شدد مصدر بنادي الزمالك رفض الأبيض للتعديلات التي أعلنتها لجنة المسابقات على مواعيد مؤجلات الدوري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للفريق يرفض تلك التعديلات. متمسكون بالمواعيد المعلنة من قبل".

وأردف "ماذا لو وصل منتخب تونس لنهائي كأس الأمم الإفريقية يوم 19 يوليو الجاري؟ هذا يعني غياب فرجاني ساسي عن لقاء الجونة المحدد له يوم 21 يوليو".

وأتم متسائلا: "لماذا تم تعديل مواعيد تلك المباريات؟".

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت لجنة المسابقات أن تقديم مواعيد المباريات جاء على ضوء تاريخ القيد الإفريقي وخروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا.

وودع منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا من دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وجاء تعديل المباريات الأربعة المتبقية في الدوري كالآتي:

الجونة × الزمالك (8 مساء الأحد 21 يوليو) على ملعب الجونة بدلا من الثلاثاء 23 يوليو

الزمالك × الإسماعيلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب بترو سبورت بدلا من الجمعة 26 يوليو

المقاولون × الأهلي (8 مساء الأربعاء 24 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الجمعة 26 يوليو

الأهلي × الزمالك (8 مساء الأحد 28 يوليو) على ملعب برج العرب بدلا من الثلاثاء 30 يوليو

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بـ74 نقطة مبتعدا بـ6 نقاط عن الزمالك، ولكن للأبيض مباراة أقل.

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