شوبير: أجيري لم يملك قبضة كوبر وحسن شحاتة.. اللاعبون شعروا بأنهم الأقوى

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أجيري

تحفظ أحمد شوبير على ملامح شخصية المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أجيري منحنا في البداية انطباعا بأنه شخصية قوية، ويرفض أي تعديلات على اختياراته".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق "لكن المشكلة الكبيرة التي حدثت في معسكر المنتخب (عمرو وردة) كان يجب عليه أن يكون قويا وواضحا وحاسما".

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وأشار أحمد شوبير "قبضة أجيري لم تكن قوية مثل هيكتور كوبر وحسن شحاتة".

ولفت "لقد أصر شحاتة على استبعاد ميدو من المباراة النهائية لكأس الأمم في 2006، وللأمانة فإن القرار كان لاتحاد الكرة".

وواصل "ورغم حب الجميع لحسام غالي ونجومية باسم مرسي إلا أن كوبر صمم على استبعادهما رغم تدخل الكثيرين، إلا أن قوة شخصية المدرب فرضت نفسها على الجميع".

واختتم شوبير "واقعة عمرو وردة كانت بداية الهزة، لقد شعر اللاعبون أنهم أقوى ومؤثرين بعد تدخلهم، أما المدرب كان الله في عونه لصعوبة الأمر، ولكن كان بإمكانه أن يقوي موقفه".

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