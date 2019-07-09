المحمدي: اعتذر للجميع على الخروج المبكر

قدّم أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني اعتذاره عن الخروج المبكر للمنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية 2019.

المنتخب المصري ودع من الدور ثمن النهائي بالخسارة من جنوب إفريقيا في الدقائق الأخيرة بهدف نظيف.

لاعب أستون فيلا عبر عن اعتذاره قائلا عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "اعتذر للجميع على الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية. وأشكر كل الجماهير التي ساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق فيما هو قادم".

اعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم — Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) July 9, 2019

وسجل المحمدي هدفان في دور المجموعات قاد بها المنتخب الوطني لصدارة ترتيب المجموعة الأولى، من أصل 5 أهداف سجلها الفراعنة في النسخة الجارية.

وتواجد في التشكيل المثالي لدور المجموعات في مركز الظهير الأيمن.

المحمدي البالغ 31 عاما خاض 87 مباراة دولية بقميص الفراعنة مسجلا 6 أهداف.

وسبق المحمدي كل من محمد صلاح وطارق حامد وعلي غزال وأحمد حجازي ومحمد الشناوي بالاعتذار بعد الخروج المبكر من المسابقة الإفريقية.