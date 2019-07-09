عكاظ السعودية: أهلي جدة سيعلن عن التوقيع مع حجازي خلال ساعات

زعمت صحيفة "عكاظ" السعودية في تقرير لها نُشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن أهلي جدة سيعلن عن التوقيع مع مدافع منتخب مصر ووست بروميتش ألبيون أحمد حجازي خلال ساعات.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش الأهلي

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه طبقا لـ"مصادرها الخاصة" فإن أهلي جدة سيعلن عن التوقيع مع لاعبين خلال أيام هما حجازي والبوسني ألفيس ساريتش قادما من فريق سوون سامسونج الكوري.

وأوضح التقرير أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عددا من اللاعبين على المدير الفني للفريق برانكو إيفانكوفيتش والذي اختار ذلك الثنائي.

وأتم التقرير "من المنتظر أن يعلن النادي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات القادمة".

وتنص اللوائح في السعودية على أنه من حق كل ناد أن يضم سبعة لاعبين أجانب.

هذا بالإضافة لإمكانية ضم لاعب أجنبي ثامن بشرط أن يكون من مواليد السعودية.

ويضم أهلي جدة حاليا في صفوفه سبعة لاعبين أجانب هم عمر السومة وجوزيف دي سوزا وأليكسيتش وباولو دياز وديجانيني وبايزا وسانتوس.

وحسبما تشير التقارير فإن باولو دياز لديه عرضا من ريفر بليت الأرجنتيني مع احتمالية رحيل سانتوس وبايزا عن الفريق الصيف الجاري.

يذكر أن فيل ماكنالتي صحفي بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكر أن أستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي يرغب في ضم حجازي الصيف الجاري بعدما جذبهم أثناء متابعتهم لمستوى محمود حسن "تريزيجيه" خلال مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخب مصر.

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