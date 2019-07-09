الشحات: لست راضيا عن نفسي.. والضغوط كلها من خارج الأهلي

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 11:57

كتب : محرر في الجول

حسين الشحات - الأهلي - إنبي

قال حسين الشحات جناح الأهلي إنه ليس راضيا عن مستواه مع الفريق منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يناير الماضي.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح الشحات عبر قناة الأهلي "لست راضيا عن نفسي، أدائي تذبذب من مباراة لأخرى صعودا وهبوطا، وأتمنى أن أعود لمستواي وأحقق البطولات مع الأهلي، طموحي بلا حدود".

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وأضاف "لا أجد حرجا في تقييم نفسي بالسلب أو الإيجاب، وأركز بجدية في التدريبات لأكون على قدر ثقة الجميع من جماهير وإدارة وجهاز فني".

وأشار "لا أرى أي ضغوط، وإذا تواجدت فهي من خارج حدود النادي، وليس جماهير الأهلي، لقد ترددت أرقام عديدة حول صفقتي، أسمع أرقاما غريبة وهناك من يصدق أنني حصلت على مبالغ ضخمة".

واستطرد "لا يوجد لاعب لا يتابع السوشيال ميديا، أتابعها على فترات متباعدة، عندما اقرأ شيئا أتعامل معه بمزاجي وليس بمزاج أي شخص آخر، كل لاعب يتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي بدرجات متفاوتة حسب تفكيره، فهي لا تفرق معي باستثناء نشر صورة تعجبني".

وأردف "جمهور الأهلي ساندني كثيرا للعودة لمستواي، وأعدهم بأنني والفريق بأكمله سيعود أفضل من الأول، وسيكون الدوري هدية لهم بعد ضياع دوري الأبطال، كما أتمنى أن يحالفنا التوفيق في الموسم المقبل للفوز بدوري الأبطال، لأن جماهير الأهلي تريد أن ترى الفريق في كأس العالم للأندية".

في سياق آخر، واصل حسين الشحات "الفريق كان يحتاج لمعسكر إسبانيا ليكون اللاعبون سويا استعدادا للفترة القادمة، نركز على الفوز بآخر مباراتين ضد المقاولون والزمالك، وتحقيق هدفنا بالتتويج بلقب الدوري، لقد جئنا إلى إسبانيا من أجل ذلك".

الأهلي الشحات

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