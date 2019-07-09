تغييرات بلا قيود قبل دور الـ8 في فانتازي في الجول - انشئ أو عدل فريقك للفوز بـ بلايستيشن 4

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 12:08

كتب : FilGoal

فانتازي في الجول

الآن يمكنك إجراء تغييرات بلا حدود على فريقك قبل انطلاق دور الـ8 من كأس أمم إفريقيا في فانتازي في الجول.

وإذا كنت قلقا من عدم قدرتك على اللحاق بمتصدري الترتيب العام، يمكنك الفوز بـ بلايستيشن 4 بناء على نتائجك في مباريات دور الـ8 فقط، وهكذا في كل دور، كما أعلن FilGoal.com من قبل.

في دور الـ8 لك تغييرات بلا حدود على تشكيلك، بحد أقصى 5 لاعبين من كل منتخب، وباب الانتقالات سوف يغلق قبل أول مباراة في دور الـ8 بساعة ونصف.

عدل فريقك أو انشئ فريقا جديدا من هنا..

قواعد اللعبة

كل مستخدم مسجل سيختار 15 لاعبا من منتخبات كأس أمم إفريقيا (حارسا مرمى، 5 مدافعين، 5 لاعبي وسط، 3 مهاجمين)، باستعمال 100 مليون يتم منحها لك مع بداية اللعبة.

خلال دور المجموعات، يمكنك اختيار 3 لاعبين فقط من كل فريق، ويزيد العدد لـ4 في دور الـ16، ثم 5 في دور الثمانية، و6 في نصف النهائي، و8 في الدور النهائي.

ويختار المستخدم تشكيله الأساسي المكون من 11 لاعبا قبل بداية الجولة، قبل ساعة من بداية أول مباراة فيها.

ويحصل المستخدم على النقاط استنادا لما يقدمه لاعبيه في المباريات، وفي حال عدم مشاركة أحد لاعبيه الأساسيين يحصل على نقاط أول لاعب احتياطي لديه.

وعلى كل مستخدم اختيار كابتن، يتم مضاعفة نقاطه في الحساب النهائي.

وسيتم حساب النقاط بنهاية كل جولة، ولا يتم الاعتداد بالنقاط الظاهرة أثناء الجولة.

فانتازي في الجول مصر 2019

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