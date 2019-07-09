لاعب الجزائر السابق: خروج مصر أفسد نكهة المنافسة على اللقب.. ونحن أكثر من يستحقه

يعتقد علي فرقاني لاعب منتخب الجزائر السابق أن محاربو الصحراء يستحقون التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة بعد توديع عدة منتخبات مرشحة للقب البطولة من دور الـ16.

منتخب الجزائر تأهل لدور الثمانية ليلاقي كوت ديفوار بعدما سحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16 بأقدام البلايلي ورياض محرز وآدم وناس.(طالع التفاصيل)

وقال فرقاني في حواره لجريدة الشروق الجزائرية: "الكل يجمع أن منتخب الجزائر سيذهب بعيدا في كأس أمم إفريقيا، خاصة بعد خروج بعض الفرق التي كانت مرشحة لنيل الكأس، على سبيل المثال البلد المنظم مصر الحائز على 7 كؤوس، وأسود الأطلس، وحامل لقب النسخة الماضية 2017 الكاميرون".

وأوضح عن خروج منتخب مصر في دور ثمن النهائي "في الحقيقة كارثة كبيرة حلت بالكرة المصرية، وخروجهم في هذا الدور لم يكن مفاجئا، خاصة بعد الأداء غير المقنع في دوري المجموعات، وأن الأنصار لم يقتنعوا إطلاقا بما قدمه زملاء محمد صلاح مند لقاء الافتتاح وإلى غاية لقائهم ضد منتخب جنوب إفريقيا، حيث أن أداءهم في هذا اللقاء لا يشرف الكرة المصرية وماعدا صلاح وتريزيجيه، أما بقية اللاعبين كانوا دون المستوى، بما فيهم المدرب الذي لعب بخطة غير مفهومة".

وواصل "الكل يتحمل مسؤولية خروج مصر ليس تريزيجيه فحسب بعدما أهدر فرصتين خطيرتين، حتى أن محمد صلاح في منتخب الفراعنة ليس نفسه مع نادي ليفربول أداؤه مغاير تماما".

واتم فرقاني "أتمنى أن يتوج لاعبو الجزائر بنسخة كأس أمم إفريقيا، لأنهم يستحقون ذلك، وهذا بشهادة العدو والصديق نظرا للوجه الطيب الذي يقدمونه مند وصولهم إلى مصر، ورغم أن خروج الفراعنة من البطولة أفسد نكهة المنافسة على اللقب، لأن ذلك ليس من طبيعتهم فهم تعودوا على الوصول إلى أدوار متقدمة".























































ومن المنتظر أن تسافر بعثة الخضر التي تقيم بالقاهرة منذ انطلاق البطولة إلى مدينة السويس يوم الخميس، أي يوم مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي العرس الكروي القاري.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.

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