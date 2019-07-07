1 2 3.. مزيكا الجزائر

واحد.. إثنان.. ثلاثة.. تحيا الجزائر، هدف أول وثاني وثالث هم حصيلة أهداف محاربي الصحراء في شباك غينيا.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي غينيا الجزائر

منتخب الجزائر يواصل التألق في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 ويسحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16، ليتأهل لربع النهائي منتظرا الفائز من مالي وكوت ديفوار.

محاربو الصحراء واصلوا قتالهم الذي بدأ مع انطلاق البطولة وحققوا الفوز الرابع لهم بعد الانتصار في دور المجموعات على كل من كينيا والسنغال وتنزانيا.

ثم كان منتخب غينيا الضحية الرابعة لرفاق رياض محرز في البطولة التي لم تشهد حتى الآن اهتزاز شباك منتخب الجزائر.

وأصبح الجزائر أول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي من البطولة الحالية بعد خروج مصر والمغرب من دور الـ16، في انتظار مباراة تونس وغانا.

ثلاثية افتتحها يوسف البلايلي في الدقيقة 24 ثم أضاف النجم رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57 واختتمها آدم وناس في الدقيقة 82.

وصف المباراة

ضغط قوي من الجزائر ومحاولات من الدقيقة الأولى على مرمى غينيا وبدأ بغداد بونجاح تهديد المرمى في الدقيقة 9 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى كرة مرت جوار القائم.

ومرة أخرى كاد بونجاح أن يسجل الهدف الأول عندما أرسل له عدلان قديورة عرضية رائعة استلمها المهاجم وسدد لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

ليسفر ضغط محاربو الصحراء عن الهدف الأول في الدقيقة 24 بعد انطلاقة رائعة من يوسف البلايلي من الناحية اليسرى ثم مرر الكرة إلى بونجاح الذي أعادها إلى مهاجم الترجي ليسدد بطريقة رائعة في الشباك مسجلا هدفا رائعا.

هدف ⚽️ يوسف بلايلي يمنح #محاربي_الصحراء الأسبقية بعد لعبة جماعية في منتهى الروعة 💪



🇬🇳 0 - 1 🇩🇿#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/KS0Uph284p — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 7, 2019

مع الشوط الثاني حاول منتخب غينيا مجاراة الجزائر والهجوم من أجل تسجيل التعادل، وسدد مادي كامارا تسديدة صاروخية في الدقيقة 54 تصدى لها الحارس رايس مبولحي ببراعة.

محرز يبدع

تسديدة كامارا استفزت الجزائر وانطلق اللاعبين للهجوم وأرسل رامي بنسبعيني عرضية رائعة استلمها القائد رياض محرز بإتقان ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأجرى جمال بلماضي المدير الفني للجزائر التغيير الأول بنزول آدم وناس بدلا من يوسف البلايلي.

ثم دفع بلاعب الوسط هشام بوداوي بدلا من عدلان قديورة لغلق المساحات أمام غينيا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومع الهجوم من غينيا قطع رياض محرز الكرة ومرر كرة سريعة إلى الظهير الأيمن يوسف عطال الذي انطلق بسرعة وأرسل عرضية أرضية قابلها البديل آدم وناس بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الثالث للخضر.

لتنتهي المباراة بفوز الجزائر بثلاثية ويرتفع رصيد الخضر من الأهداف إلى 9 كأقوى خط هجوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الآن.























































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