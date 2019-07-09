مدرب نيجيريا: فريق جنوب إفريقيا مرشح للقب بعد إقصائه لمصر

وضع جيرنوت رور مدرب نيجيريا منافسه جنوب إفريقيا في قائمة الترشيحات للفوز بكأس أمم إفريقيا وذلك قبل مواجهتهما غدا الأربعاء في ربع النهائي باستاد القاهرة.

وقال رور: "شاهدنا مباراة مصر وجنوب إفريقيا ونعرفهم جيدا وكانوا معنا في التصفيات. عندما تهزم مصر أمام جماهيرها وبلاعبيها الجيدين فهذا يعني أنهم واثقين واستحقوا الفوز، عندما تهزم المرشح الأول وسط جماهيره فأنت تصبح مرشحا أيضا".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم "قدمنا مباراة كبيرة أمام الكاميرون ونتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة غدا".

وعن أفضلية نيجيريا على البافانا بافانا "لن تكون مواجهة سهلة وهناك العديد من المفاجآت والأخطاء وعلينا التعلم منها وعدم تكرارها للتحسن من مباراة لأخرى، ولازال علينا التحسن اكثر".

وأشار "نحن خسرنا من مدغشقر وعانينا أمام الكاميرون، وعلينا أن نكون متواضعين عند الحديث عن جنوب إفريقيا الذين أقصوا أصحاب الأرض".

وعن الصعوبات التي واجهها الفريق قبل اللقاء "علينا التأقلم لأن الاجواء مختلفة بين القاهرة والإسكندرية ودرجة الحرارة هنا أعلى وهي نقطة قد تكون سلبية بالنسبة لنا".

وعن المميزات أوضح "لأول مرة كل اللاعبين جاهزين منذ بداية البطولة ولا نعاني من أي إصابة أو إرهاق والكل جاهز لمباراة الغد".

وتابع "ارتكبنا عدة أخطاء في المباريات السابقة وهي جزء من اللعبة وأخطأنا أيضا في مباراة ودية أمام السنغال بالإسماعيلية قبل البطولة، الأهداف لا تأتي من أخطاء تكتيكية أو في توزيع اللاعبين ولكنها أخطاء فردية وعلينا أن نلتمس العذر لهم".

وأكمل المدرب الألماني "تعلمنا كثيرا من كأس العالم الأخيرة لأننا شاركنا بفريق صغير السن ونجحوا فى اكتساب خبرات كبيرة من البطولة. الكرات الثابتة تحسنا فيها بشكل جيد وتلقينا هدفا وحيدا من كرة ثابتة بالبطولة أمام مدغشقر".

وكشف "عقب مباراة مدغشقر قلت للاعبين استعدوا لمواجهة الكاميرون، وبصراحة أجدها مفيدة حيث ساعدتنا كثيرا على اكتساب الثقة في أنفسنا وقدرتنا على العودة مرة أخرى حتى في حالة التأخر بالنتيجة كما حدث وتأخرنا ٢/١".

وعن تكرار مواجهة جنوب إفريقيا بعد التصفيات "أنا وستيوارت باكستر المدير الفني للأولاد أصدقاء، وأتمنى أن نظل كذلك، المباراة الأخيرة أمامهم في جوهانسبرج أهّلتنا لكننا ندمنا أننا لم نفز رغم تسجيل هدفين صحيحين وتم إلغاءهما، ومنحتهم نصائح قبل مواجهة ليبيا في التصفيات وتبادلنا الحديث وسعيد بتأهلهم ووجودهم هنا".

رور واصل حديثه "الفارق يصنعه اللاعبون ومدى حاجتهم للتسجيل، وأعتقد أن فريقي جائع لتحقيق الانتصارات، ونحن جاهزون لمباراة الغد، اللعب مع شمال إفريقيا والجنوب مختلف تماما وكل مدرسة لها مميزاتها، ولا يمكنني أن أقول إنه من الأفضل مواجهة جنوب إفريقيا بدلا من مصر، نحن واجهنا الجزائر بتصفيات كاس العالم، كما فزنا على ليبيا ولعبنا مباريات أخرى ودية مع منتخبات الشمال وعلينا أن نكون مستعدين لأي منافس".

وعلى الجانب نفسه تحدقث أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا قائلا: "نحن سعداء بالفوز على الكاميرون في المباراة الماضية وكانت مباراة قوية. وسعداء لوجود مشجعي منتخب مصر لتشجيعنا غدا أمام جنوب إفريقيا".

وأردف "أعلم من الآن أن مباراتنا غدا أمام جنوب إفريقيا صعبة ولكننا مستعدون للعب بقوة وتحقيق الفوز والتأهل.. لا أعطي انتباها للنقد وأتقبل النقد البناء من الجميع، وأؤدي أفضل ما لدي دائما في المباريات".

وشدد "لاعبو نيجيريا يودون الفوز بكأس الأمم الإفريقية هذه المرة، سنعمل على ذلك جميعا ولا ننظر للألقاب الفردية".

واستطرد "بعد مباراة مدغشقر واجهنا بعض النقد. نستغل كل الأخطاء لتحسين أنفسنا وتداركها بعد ذلك، والخسارة غير مقبولة غدا وسنثبت ذلك بتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا".

المدرب الألماني أشار "مواجهة المنتخبين غدا ستكون مختلفة عن المواجهة السابقة في الأدوار التأهيلية ، في مباراة الكاميرون السابقة طالبت اللاعبين بعدم اليأس واللعب حتى النهاية وتحقق الفوز لنيجيريا بفضل ذلك".

واختتم موجها رسالة إلى الشعب النيجيري "أتمنى تشجيعهم ومساندتهم غدا ونعدهم بتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل للدور قبل النهائي".

نيجيريا وصلت إلى هذا الدور بعد فوز صعب ومثير على الكاميرون بنتيجة 3-2، فيما تأهلت جنوب إفريقيا بعد مفاجأة مدوية بإقصاء مصر، أصحاب الأرض وأحد أبرز المرشحين للقب، بهدف نظيف.

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