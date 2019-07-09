جسر جوي بين الجزائر والسويس

أوضح خير الدين زطشي رئيس اتحاد الكرة بالجزائر أن هناك عدة طائرات ستسافر من الجزائر إلى مصر لدفع الخضر في أمم إفريقيا.

منتخب الجزائر تأهل لدور الثمانية ليلاقي كوت ديفوار بعدما سحق غينيا بثلاثية دون رد في دور الـ16 بأقدام البلايلي ورياض محرز وآدم وناس.(طالع التفاصيل)

وقال زطشي في تصريحات أبرزتها جريدة الخبر الجزائرية "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمشجعينا من أجل التنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الجزائري بداية من ربع النهائي".

وأضاف "ننتظر توافد أعداد كبيرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. علينا توفير لهم بطاقة المشجع من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".

وشدد "بخصوص المشجعين الذين كانوا سيعودون لأرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية تاريخ تذكرة سفرهم. نشكر مسؤولي مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، لتمديد إقامتهم إلى غاية نهاية مشوار المنتخب الوطني".

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الخضر التي تقيم بالقاهرة منذ انطلاق البطولة إلى مدينة السويس يوم الخميس، أي يوم مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي العرس الكروي القاري.

الجزائر أصبح المنتخب صاحب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن برصيد 9 أهداف، كذلك هم أصحاب أقوى دفاع ولم تهتز شباكهم ولا مرة.

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