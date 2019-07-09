سبورت: برشلونة يستعد لضم جريزمان خلال 72 ساعة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 13:19

كتب : إسلام أحمد

أنطوان جريزمان

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن أفضل طريقة لدفع قيمة الشرط الجزائي للفرنسي أنطوان جريزمان لضمه من صفوف أتليتكو مدريد.

منذ الأول من يوليو الجاري تقلصت قيمة الشرط الجزائي للمهاجم الفرنسي إلى 120 مليون يورو بدلا من 200 مليون.

ووفقا لـ "سبورت" الإسبانية فأن برشلونة يسعى للإتمام التعاقد خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

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ويتحتم على جريزمان العودة قبل يوم الجمعة المقبلة من أجل المشاركة في تدريبات الموسم الجديد لأتليتكو مدريد.

وكان أتليتكو مدريد قد أصدر بيانا ناريا بشأن مهاجمه الفرنسي والنادي الكتالوني (طالع التفاصيل).

بينما تأمل إدارة برشلونة في أن يتواجد اللاعب قبل الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن الفريق لبدء المعسكر التحضيري تحت قيادة أرنستو فالفيردي المدير الفني للبلاوجرانا.

وتسعى إدارة الفريق الكتالوني لإتمام التعاقد منعا لمشاكل بين إدارتي الناديين وقبل أن يعود جريزمان لارتداء قميص فريقه من جديد.

ومن المفترض أن يدفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في مقر الاتحاد الإسباني ليتمم ضم بطل العالم.

جريزمان البالغ 28 عاما سجل الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

مهاجم الروخيبلانكوس سجل 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

وتوج جريزمان مع فرنسا بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا في الصيف الماضي.

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