شدد محمد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عدم تقدم الأهلي حتى الآن بأي عروض رسمية من أجل ضم طاهر محمد طاهر.

وقال رئيس المقاولون: "حتى الآن لم نتلق أي عروض رسمية من الأهلي لضم طاهر".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ما حدث مجرد مفاوضات كلامية لم تصل للعروض الرسمية على الإطلاق".

وتابع "ما يُقال عن إتمام الأهلي لاتفاقه معنا بخصوص طاهر ليس صحيحا على الإطلاق. لم يحدث ذلك نهائيا".

وأشار "لن نبيع طاهر بأقل من 15-20 مليون جنيه".

وعن طلب المقاولون العرب استعارة بعض من لاعبي الأهلي، تابع رئيس النادي حديثه قائلا: "هناك فصل تام بين هذا الملف، وملف بيع طاهر محمد طاهر".

وأوضح "لن يتم التعامل عن طريق صفقة تبادلية في صفقة طاهر محمد طاهر. الملف منفصل".

وكان مجلس إدارة المقاولون قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن موافقته على بيع اللاعب لصاحب العرض الأعلى خلال الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في غضروف الركبة في شهر يناير الماضي.

طالع أيضا

خبر في الجول - أجيري يغادر القاهرة بعد الحصول على 2 مليون و400 ألف جنيه

كما انفرد في الجول.. رسميا - ديسابر يقود بيراميدز

محمد الشناوي يعتذر: الله يشهد أنني بذلت أقصى جهد

مصدر بـ اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عبر في الجول: رباعي لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

صحفي بي بي سي: أستون فيلا مهتم بـ أحمد حجازي.. جذبهم أثناء متابعتهم لـ تريزيجيه