مدرب تونس: الفوز حاليا أهم من الأداء رأينا ما حدث لمصر والمغرب

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 00:33

كتب : ياسر الشريف عاطف شادي

آلان جيريس - تونس

قال آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس إن أهم شيء حاليا هو الفوز والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 ولا يمكنه التفكير في شيء آخر في ذات الأهمية.

وتغلب منتخب تونس على غانا في ملعب الإسماعيلية يوم الاثنين بركلات الترجيح 5-4 عقب التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال جيريس عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "أهم شيء في تلك المباريات هو التأهل فلا يمكنك التفكير في أن تفكر في أكثر من ذلك وهو ما حققناه".

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وواصل "رأينا ما حدث لمصر التي غادرت البطولة في مرحلة مبكرة جدا ولم يكن هذا الأمر متوقعا وكذلك المغرب بالإضافة لتأهل مدغشقر هذه بطولة مليئة بالمفاجآت وتحضرنا لذلك وتمسكنا بكل فرصنا".

وأكمل جيريس "لم نكن مقنعين في الدور الأول ولكننا عملنا بشكل جيد للعودة إلى مستوانا والتأهل للدور التالي وهو ما حدث ضد غانا وظهرنا بشكل أفضل مما كنا عليه في دور المجموعات".

أما عن إشراك الحارس فاروق بن مصطفى قبل ركلات الترجيح قال: "هو متمكن أكثر في ركلات الترجيح وقررنا أن يساعدنا وبالفعل نجح ومنحنا بطاقة التأهل".

وأتم "أما وهبي الخزري لم يشارك في المران في الثلاثة أيام الأخيرة وقلت له إنه سيكون بديلا وسوف أستعين بك في وقت ما خلال المباراة وبالفعل امتثل للتعليمات وقدم أداء مميزا عند مشاركته".

ويلاقي منتخب تونس منافسه مدغشقر الخميس المقبل في ملعب السلام.

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