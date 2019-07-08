بيان رسمي – باريس سان جيرمان: نيمار لم يحضر التدريبات.. إجراءات قادمة ضده

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 19:21

كتب : FilGoal

نيمار

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا رسميا يشجب من خلاله غيابه نيمار دا سيلفا نجم الفريق عن التدريبات دون إذن.

وقال النادي في بيانه: "تم استدعاء نيمار لحضور التدريبات اليوم الاثنين لاستئناف استعدادات الفريق هذا الموسم".

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"نيمار لم يحضر في المكان والزمان المتفق عليه ولم يحصل على إذن من النادي للغياب".

"وعليه تشجب الإدارة هذا الفعل وستتخذ إجراءات مناسبة ضده".

واقعة جديدة من نيمار تؤكد نية اللاعب في مغادرة باريس سان جيرمان، وتجعلنا ننتظر سوق انتقالات ناري جديد.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف عام 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده لفسخه مقابل 222 مليون يورو.

جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة كشف في وقت سابق رغبة نيمار في العودة من جديد للفريق الكتالوني. (طالع التفاصيل)

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022.

وشارك نيمار في 28 مباراة مع سان جيرمان الموسم الماضي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ورفع نيمار لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة الفرنسية مرة وكأس السوبر مرة.

ولم يُغير نيمار من واقع وداع باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

مع برشلونة، تألق نيمار وسجل 105 هدفا وصنع 76 خلال مشاركته في 186 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وحصد نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك 3 مرات وكأس السوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين.

فهل يعود نيمار من جديد لـ برشلونة؟ لننتظر ونرى.

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