نائب رئيس برشلونة: نعم نيمار يريد العودة لنا

سيظل الحديث حول نيمار مثار جدل كبير لا ينتهي والآن نائب رئيس برشلونة على موقف ناديه من لاعب باريس سان جيرمان والأغلى في التاريخ.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال جوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة في حديثه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "الشيء الصحيح هو القول بأن نيمار يريد العودة إلى برشلونة لكنني لا أتفق أنه علينا القلق بشأن التوقيع معه".

وأضاف "هذ القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا بعض الأقاويل إننا وقعنا مع نيمار وهذا لم يحدث منذ رحيله لم نبق على اتصال معه ولكنه هو والكثير من اللاعبين يريدون اللعب لبرشلونة".

وأكمل "لا يفاجئني أن نيمار يريد العودة لقد حدث ذلك من قبل وعادوا مثل سيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه".

وتابع نائب رئيس النادي الكتالوني "أتفهم أن هناك العديد من اللاعبين يريدون اللعب في برشلونة حيث لعب أفضل اللاعبين في التاريخ ولكننا في النهاية لدينا ميزانية محددة".

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف عام 2017 إلى باريس سان جيرمان بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده لفسخه مقابل 222 مليون يورو.

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