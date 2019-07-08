مونت كارلو: سان جيرمان ويونايتد مهتمان بخدمات باكايوكو

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 19:10

كتب : محمد يسري

باكايوكو - تشيلسي

يبدو أننا بصدد مشاهدة صراع جديد في سوق الانتقالات وتلك المرة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، والهدف في هذا الصراع هو تيموي باكايوكو.

بحسب تقرير لـ إذاعة "مونت كارلو" فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يرغب في ضم باكايوكو إلى صفوف فريقه.

لكن رغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب لن تكون سهلة في ظل استهداف مانشستر يونايتد للاعب الفرنسي.

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وعاد باكايوكو إلى تشيلسي عقب نهاية إعارته إلى ميلان الإيطالي، حيث شارك في الموسم الماضي في 42 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع أخر.

وأوضح التقرير إلى أن القرار النهائي لتشيلسي بشأن باكايوكو سيكون للمدير الفني الجديد فرانك لامبارد.

استهداف يونايتد لباكايوكو يأتي لتدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل أندير هيريرا في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان، مع رغبة بول بوجبا في الرحيل عن الفريق كما أعلن مينو رايولا وكيله. (طالع التفاصيل)

أما باريس سان جيرمان فيرغب في ضم باكايوكو لتعويض رحيل جيوفاني لو سيلسو وأدريان رابيو وجريزيجورز كريتشوفياك عن الفريق.

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