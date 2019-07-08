رسميا – أستون فيلا يضم ظهير بورنموث بشكل نهائي

الإثنين، 08 يوليه 2019 - 18:49

كتب : محمد يسري

تيرون مينجز

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده مع تيرون مينجز ظهير أيسر بورنموث بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب مينجز صاحب الـ26 عاما مع أستون فيلا معارا منذ يناير الماضي.

وتشير التقارير الصحفية أن الصفقة تمت مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

ويبحث أستون فيلا عن تدعيم صفوفه بعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الاسم الأول الذي يستهدفه الفريق للتعاقد معه هو: محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخبنا الوطني، حيث أرسلت الإدارة كشافين لمتابعة جناح قاسم باشا عن قرب خلال بطولة إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وأثناء متابعة تريزيجيه، لفت أحمد حجازي الأنظار وفقا لما نشره صحفي "بي بي سي". (طالع التفاصيل)

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